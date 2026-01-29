Real Madrid için sürpriz bir teknik direktör iddiası daha

Real Madrid’de Álvaro Arbeloa’nın birinci takımın başına geçmesinin üzerinden henüz birkaç hafta geçmişken, kulüp içinde yaz aylarına yönelik teknik direktör senaryoları konuşulmaya başlandı. Xabi Alonso’nun görevden alınmasının ardından kulüp içinden terfi ettirilen Arbeloa, Florentino Perez yönetiminden şimdilik güven oyu alsa da, alınan sonuçlar soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Arbeloa yönetimindeki Real Madrid, Copa del Rey’e erken veda ederken UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk sekiz dışında tamamladı. Bu tablo, kulüp içinde “yazın değişim olur mu?” sorusunun yüksek sesle sorulmasına neden oldu.

Unai Emery adı öne çıkıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, yaz aylarında teknik direktör değişikliği kararı alması halinde Unai Emery’yi en güçlü adaylardan biri olarak görüyor. Hatta kulüp içinde Emery’nin uygunluğuna dair ilk değerlendirmelerin yapıldığı öne sürüldü.

Ancak gelişmeleri aktaran Fabrizio Romano, şu an için Real Madrid’in ani bir teknik direktör değişikliği planlamadığını ve Arbeloa’ya kendini kanıtlama süresi tanınacağını belirtiyor. Romano’ya göre, Emery ismi yalnızca “olası senaryolar” arasında yer alıyor ve somut bir temas bulunmuyor.

Son üç sezondur Aston Villa ile dikkat çeken bir performans sergileyen Emery’nin Premier League kulübüyle 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 54 yaşındaki teknik adam, daha önce Valencia, Villarreal, Arsenal ve PSG gibi kulüplerde görev yapmıştı. Aynı zamanda kulüp içi sohbetlerde Jürgen Klopp’un adı da zaman zaman gündeme geliyor.

Benfica yenilgisi sonrası alarm

Real Madrid’in hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde SL Benfica’ya deplasmanda 4-2 mağlup olması, tartışmaları daha da alevlendirdi. José Mourinho yönetimindeki Benfica, yüksek temposu ve fizik gücüyle Madrid ekibini zor durumda bıraktı. Maçta Benfica kalecisi Anatoliy Trubin’in son dakikada attığı gol, gecenin sembol anlarından biri oldu.

Bu karşılaşma, Arbeloa’nın Real Madrid başındaki ikinci yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Sorunun kaynağı: fiziksel yetersizlik

İspanya’dan Mundo Deportivo’nun haberine göre Real Madrid yönetimi, Benfica mağlubiyetinin temel nedenini taktikten çok fiziksel düşüş olarak görüyor. Kulüp yetkilileri, takımın tempo ve dayanıklılık seviyesinin elit Avrupa maçları için yeterli olmadığı görüşünde.

Raporda, bu fiziksel gerilemenin Xabi Alonso döneminden kalan bir “yük” olduğu vurgulanıyor. Yüksek tempolu rakiplere karşı Real Madrid’in kırılgan hale gelmesinin temel sebebinin bu olduğu düşünülüyor.

Umut Antonio Pintus’ta

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen kulüp içinde iyimserlik de var. Dünyaca ünlü kondisyoner Antonio Pintus’un yeniden kulübe dönerek fiziksel hazırlık departmanının başına geçmesi, yönetim tarafından kritik bir hamle olarak görülüyor.

Pintus’un göreve başlamasının üzerinden henüz iki hafta bile geçmediği için çalışmalarının sahaya yansıması zaman alacak. Ancak Real Madrid, kısa sürede belirgin bir fiziksel toparlanma bekliyor.

İronik bir şekilde Copa del Rey’den elenmek, Arbeloa’ya takvim avantajı sağladı. Şubat ayının ilk iki haftasında kupa maçı oynamayacak olan Real Madrid, bu süreci yoğun fiziksel yükleme için kullanmayı planlıyor. Hedef, ligde Rayo Vallecano, Valencia ve Real Sociedad ile oynanacak maçlara daha diri bir takım olarak çıkmak.

Özetle; Arbeloa şimdilik görevde kalacak, ancak Real Madrid’de yaz aylarına giden yolda Unai Emery ve diğer büyük isimlerin kulislerde konuşulmaya devam edeceği kesin.