Real Madrid genç savunmacının 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi

Bir süredir savunmaya takviye arayışında olan Real Madrid sol bek transferini tamamlamak üzere.

Real Madrid, yaz transfer dönemindeki dördüncü takviyesini tamamlamaya hazırlanıyor. Benfica forması giyen 22 yaşındaki sol bek Alvaro Carreras, 50 milyon euro karşılığında Santiago Bernabeu’nun yolunu tutuyor.

Carreras, Dean Huijsen ve Trent Alexander-Arnold’dan sonra Real Madrid’in bu yaz kadrosuna kattığı üçüncü isim olacak.

Ayrıca Arjantinli genç yetenek Franco Mastantuono da 18 yaşına girdiğinde takıma resmen katılacak. Kulüp, Carreras’ı Dünya Kulüpler Kupası kadrosuna dahil etmek için Haziran ayında da Benfica ile görüşmüştü ancak o dönemde anlaşma sağlanamamıştı. Görüşmeler bu hafta başında yeniden başlatıldı ve The Athletic’in haberine göre artık taraflar el sıkıştı.

Real Madrid ödemeyi taksitlendirdi

Benfica ile sözleşmesinde 50 milyon euro’luk serbest kalma maddesi bulunan Carreras için Real Madrid bu maddeyi doğrudan devreye sokmak yerine, ödemeyi üç taksit halinde yapma konusunda mutabakata vardı. Bu strateji, tıpkı Bournemouth’tan alınan Dean Huijsen transferinde olduğu gibi, kulübün ödeme planına esneklik sağlıyor.

Carreras, kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme detaylarını netleştirerek imzayı atmak üzere Madrid’e gelecek. Her şey yolunda giderse, genç savunmacının hafta sonuna kadar resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Sol bek sorunu çözülebilir

Real Madrid, Carreras’tan uzun süredir problem yaşadığı sol bek pozisyonunu çözmesini bekliyor. Ferland Mendy ve Fran Garcia, son sezonlarda istikrarsız performanslarıyla bu bölgede güven vermedi. Carreras’ın gelişiyle birlikte Xabi Alonso’nun sisteminde sol bek için güçlü bir aday ortaya çıkmış olacak.

Kulüp kaynakları, Carreras’ın fiziksel gücü, hücum katkısı ve teknik becerileriyle bu pozisyonda uzun yıllar görev alabileceğine inanıyor. 22 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda ilk 11 için ciddi bir alternatif oluşturması bekleniyor.