Real Madrid, Galatasaray aşığı oyuncunun bedelsiz ayrılığına onay verecek

Real Madrid, 2026 yazında savunma hattında kapsamlı bir değişim yapmayı planlıyor ve bu planın merkezinde David Alaba’nın ayrılığı yer alıyor.

2021 yazında Bayern Münih’ten bedelsiz olarak transfer edilen Avusturyalı oyuncu, hem stoper hem sol bek hem de zaman zaman orta saha rolünde Carlo Ancelotti döneminde çok yönlü bir profil sunmuştu. Ancak son iki sezonda yaşadığı ciddi sakatlıklar ve uzun süreli iyileşme süreçleri, Alaba’nın takım içindeki konumunun zayıflamasına yol açtı.

Real Madrid, kadro planlamasında savunmanın merkezine 2026/27 sezonu için en az bir elit seviye stoper eklemeyi hedefliyor. Los Blancos’un gündeminde yer alan bazı genç savunmacılarla yapılan temaslar, kulübün geleceğini hızlandırma arzusunu ortaya koyuyor. Bu doğrultuda, 33 yaşına gelen ve fiziksel performansı önceki yıllara kıyasla inişli çıkışlı hâle gelen Alaba için yeni bir sözleşme önerilmemesi sürpriz olarak görülmüyor.

Tecrübeli oyuncunun, Real Madrid formasıyla özellikle ilk iki sezonunda sergilediği yüksek oyun görüşü, liderlik özellikleri ve top kullanma becerisi büyük değer taşımıştı. Ancak sakatlık sorunları sonrası savunmadaki sürekliliğini kaybetmesi, Antonio Rüdiger ve Éder Militao’nun ön plana çıkmasına neden oldu.

Kulüp daha genç alternatiflere yöneldi

Ayrıca, kulübün gelecek planlarında daha genç ve atletik profillere yönelmesi de Alaba’nın ayrılık kararını hızlandıran faktörlerden biri.

Fabrizio Romano’nun hafta sonu YouTube kanalında yaptığı açıklamada, kulüp çevrelerinde Alaba’nın bu sezonunu Madrid’deki son yılı olarak gören geniş bir beklenti olduğu ifade edildi. Romano’ya göre oyuncu, profesyonel kariyerinin son yıllarında düzenli oynayabileceği bir projeye sıcak bakıyor ve Real Madrid de oyuncunun önünü açmaya istekli.

Alaba’nın geleceği konusunda ise henüz net bir karar yok. MLS’ten bazı kulüplerin tecrübeli savunmacıyla ilgilendiği biliniyor. Bunun yanı sıra eski kulübü Bayern Münih’in de durumunu takip ettiği iddia ediliyor, ancak herhangi bir resmi girişim yapılmış değil. Avrupa’da üst düzey seviyede rekabet edip edemeyeceği ise oyuncunun fiziksel olarak göstereceği gelişime bağlı olacak.

Real Madrid cephesinde ise Alaba’nın ayrılığı, savunma hattının yeniden şekillendirilmesinde önemli bir başlangıç olarak görülüyor. Kulübün, gençleşme projesinin bir parçası olarak 2026 yazında savunmayı güçlendirmek için ciddi bir yatırım planladığı belirtiliyor. Bu doğrultuda Alaba’nın sözleşme yenilenmemesi, uzun vadeli yapılanma açısından mantıklı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Alaba geçtiğimiz yıllarda sıklıkla Galatasaray maçları izlerken sosyal medya paylaşımları yaparken, sarı-kırmızılı takıma olan ilgisini gizlemekten çekinmemişti.