Real Madrid, Fernandes için oyuncusunu takımdan göndermek üzere

Basında çıkan haberlere göre, Arjantinli milli oyuncu ve Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández, önümüzdeki yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılmayı hedefliyor.

Buna karşılık, Real Madrid orta sahayı kontrol edebilecek bir oyun kurucu transfer etmek istiyor, ancak Chelsea'nin talep etmesi muhtemel yüksek transfer ücreti bir engel teşkil ediyor.

Bu bağlamda, İspanyol "Radio Marca" kanalı, transferin, Real Madrid'in mevcut teknik direktörü Álvaro Arbeloa'nın yönetiminde beklentileri karşılayamayan Fransız Eduardo Camavinga gibi oyuncuların satışı yoluyla finanse edilebileceğini belirtti.

Aynı kaynak, Londra ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda - eğer gerçekleşirse - bunun transferin tamamlanmasında yardımcı bir faktör olacağını ekledi, özellikle de Fernandéz'in "Blues"tan ayrılmak ve beyaz ekibin saflarına katılmak istediğini doğrulayan haberlerin artmasıyla birlikte.

Arjantinli milli oyuncu, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşamak istediğini dile getirmiş ve Real Madrid'in eski orta saha ikilisi Toni Kroos ile Luka Modrić'in kalitesinden övgüyle bahsetmişti. Bu da, oyuncunun geleceğine dair spekülasyonları güçlendirdi.