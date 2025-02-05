Real Madrid eski oyuncusunu yeniden transfer etmek için Manchester City ile yarışıyor

Manchester City, Milan’ın yıldız sol bekini transfer etmek için Real Madrid ile yarışıyor.

Manchester City, AC Milan’ın sol beki Theo Hernandez için Real Madrid’e rakip olmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibi, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için harekete geçti ve Hernandez’in transfer ihtimalini yakından takip ediyor.

Milan, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir transfer süreci geçirdi. Yedi oyuncuyu kiralık olarak gönderen ve iki kalıcı transfer gerçekleştiren İtalyan ekibi, Joao Felix ve Kyle Walker gibi isimleri de kadrosuna kattı. Ancak Theo Hernandez’in geleceği belirsizliğini koruyor.

Real Madrid transferde önde

Fransız yıldızın mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek ve Milan ile olan kontrat yenileme görüşmeleri şu an için durmuş durumda. Daha önce Real Madrid’in Hernandez’i transfer listesine eklediği biliniyordu. LaLiga ekibi, sol bek mevkisine takviye yapmayı planlarken, 27 yaşındaki oyuncu en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Madrid’in yanı sıra Manchester City de bu transfer için devreye girdi. İngiliz devi, Juventus’un sol beki Andrea Cambiaso’yu öncelikli hedef olarak belirlemişti ancak bu transfer gerçekleşmezse Hernandez’i kadrosuna katmayı planlıyor.

Manchester City’nin planı

Pep Guardiola’nın ekibi, Bayern Münih’in yıldızı Alphonso Davies’i de listesine eklemişti. Ancak Davies, Bundesliga ekibiyle sözleşmesini 2030’a kadar uzatmaya karar verdi. Bu nedenle Manchester City, yeni bir alternatif arayışına girdi ve Hernandez’i takibe aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid transferde daha avantajlı konumda. Fransız futbolcu, eski kulübü Real Madrid’e dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Milan ile yapılan görüşmeler henüz sonuçlanmadı ve oyuncunun maaş beklentisinin kulübün teklif ettiği rakamdan yüksek olduğu belirtiliyor.

Milan, Hernandez’in yerine yeni isimler arıyor

AC Milan, olası bir ayrılık durumunda kadrosunu güçlendirmek için hazırlık yapıyor. Borussia Dortmund’un genç sol beki Almugera Kabar, Milan’ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri. Teknik direktör Sergio Conceicao, savunma hattını güçlendirmek istiyor ve yaz transfer döneminde yeni bir oyuncu eklemeyi planlıyor.

Önümüzdeki haftalarda AC Milan ve Hernandez arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Ancak Real Madrid ve Manchester City’nin devreye girmesi, Fransız sol bekin geleceğini daha da belirsiz hale getiriyor.