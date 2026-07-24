Real Madrid, en yeni transferini tanıtacağı tarihi belirledi

Real Madrid'in yeni transferinin tanıtım tarihi belli oldu. Merengue haberlerinde uzman gazeteci Ben Fernández Santos'a göre, tanıtım töreninin Santiago Bernabéu Stadı yerine gelecek salı (28 Temmuz) Valdebebas Spor Kompleksi'nde yapılmasına karar verildi.

Kraliyet kulübü, bu yaz Inter Milan'dan La Liga ikincisine katılan ve 30 Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşme imzalayan Hollandalı bek Denzel Dumfries'i resmi olarak tanıtacak.

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Dumfries transferi, Real Madrid'in oyuncunun Inter Milan ile sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma bedelini aktifleştirmesinin ardından gerçekleşti.

Hollandalı milli oyuncunun, Liverpool'un eski yıldızı İngiliz Trent Alexander-Arnold ile ilk on birde yer almak için rekabet etmesi bekleniyor.

30 yaşındaki Dumfries, 2021 yazında Eindhoven'dan Inter Milan'a katıldı ve İtalyan takımıyla 200'den fazla maça çıktı. Real Madrid'e dört sezonluk bir sözleşmeyle transfer olmadan önce, 2024-2025 sezonunda Paris Saint-Germain karşısında Şampiyonlar Ligi finaline yükselmenin yanı sıra Serie A şampiyonluğuna da katkı sağladı.



