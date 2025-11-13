Real Madrid efsanesi Toni Kroos'tan Arda Güler'i hem sevindirecek hem üzecek sözler!

Real Madrid’in efsanevi orta sahası Toni Kroos’un 2024 yazında futbolu ani bir kararla bırakması, son bir yılda kulübün onun yerine bir transfer yapmaması nedeniyle büyük tartışma yaratmıştı. Bazı yorumcular, Xabi Alonso döneminde büyük bir çıkış yakalayan Arda Güler’in bu boşluğu doldurabileceğini savunuyordu. Kroos ise bu görüşe katılmadığını net şekilde ifade etti.

Arda Güler, bu sezon Kylian Mbappé ile çok güçlü bir uyum yakalayarak Real Madrid’in en formda oyuncularından biri oldu. Xabi Alonso tarafından daha derinde konumlandırılan genç yıldız, bu rol sayesinde oyununu yeni bir seviyeye taşımayı başardı. Ancak Kroos’a göre bu durum Arda’nın bir “Kroos halefi” olarak görülmesini gerektirmiyor.

Sport1’e konuşan ve sözleri Diario AS tarafından aktarılan Kroos, Arda’nın farklı bir profil olduğunu vurguladı:

“Bu yıl daha fazla süre alması beni memnun ediyor çünkü bunu hak etti ve gelecekte Real Madrid’in güvenebileceği bir oyuncu. Bana göre farklı bir oyuncu. Onun pozisyonu benimkinden daha hücumcu, bu yüzden benim halefim değil. Ama onun çok iyi bir oyuncu olmasından dolayı mutluyum. Birlikte oynadık. Gerçekten çok iyi bir dokunuşu var ve bu sezon bunu çok etkili şekilde kullandı.”

Kroos, Arda’nın düzenli oynamaya devam etmesi gerektiğini belirtti:

“Umarım sürekli süre alır, çünkü ancak bu şekilde gelişebilir. Eminim ki önümüzdeki yıllarda Real Madrid’de kendi dönemini yaratacak.”

Kroos’un emeklilik sonrası hayatı

Futbolu bırakmasına rağmen Madrid’de oldukça yoğun bir hayat sürdüğünü belirten Kroos, gözlerden uzak olsa da çalışmalarına ara vermediğini söyledi:

“Benden daha az haber alınması hiçbir şey yapmadığım anlamına gelmez. Çok şey oluyor. Madrid’deki akademimde her gün çalışıyorum ve iki takımı bizzat çalıştırıyorum. Ayrıca vakfımın Düsseldorf’taki büyük etkinliğiyle onuncu yılını kutladık ve bunu Icon League ile mükemmel şekilde birleştirebildim.”