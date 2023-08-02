Marcelo, Fluminense ile Argentinos Juniors arasındaki maç sırasında Luciano Sanchez'e sert bir müdahalede bulundu. Bu esnada Sanchez'in ayağı kırıldı.

Marcelo yanlışlıkla Sanchez'in bacağına bastı

Sanchez'in ayağı feci bir biçimde kırıldı

Marcelo'ya direkt kırmızı kart gösterildi

NE OLDU? Fluminense'nin sol beki Marcelo, top sürmeye çalışırken yanlışlıkla Sanchez'in ayağına bastı ve rakibi, bu hareketin ardından acı içinde çığlıklarla yerde kaldı. Argentinos'un sağlık personeli, Sanchez'i sedye ile götürmeden önce maç bir süre duraksadı. Bu esnada hakem, Marcelo'ya kırmızı kart gösterdi. Marcelo, kırmızı kart gördükten sonra tünele doğru yürürken gözyaşlarını tutamadı. İki takımın oyuncuları da Real Madrid efsanesini teselli etti.

Mücadele ise 1-1 berabere sona erdi.

BÜYÜK RESİM: Maçtan sonra Marcelo, Sanchez'e geçmiş olsun dileklerini iletmek için sosyal medyaya girdi. Brezilyalı sol bek, şu mesajı yazdı: "Bugün sahada çok zor bir an yaşamak zorunda kaldım. İstemeden bir meslektaşımı sakatladım. Sana mümkün olan en iyi iyileşmeyi diliyorum Luciano Sánchez."

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BAŞKA NE SÖYLENDİ? Fluminense kulübü de resmî internet sitesinden Sanchez'e destek mesajını yayınladı: "Fluminense FC, bu akşamki maçta kazara yapılmış bir hareketin ardından sakatlanan Argentinos Juniors defans oyuncusu Luciano Sanchez'e acil şifalar diliyor."

Argentinos Juniors kulübü de Fluminense'ye teşekkür ettikten sonra, "Biz rakibiz, düşman değiliz" notunu düştü.

SIRADA NE VAR? Marcelo, cumartesi günü Brezilya Serie A'da Palmeiras'a karşı tekrar mücadele edecek. Ancak sol bek, 8 Ağustos'ta Argentinos Juniors ile oynanacak Libertadores Son 16 Turu rövanş maçında cezalı olacak. ESPN'in bildirdiğine göre, sakatlanan Sanchez ise uzun bir iyileşme süreciyle karşı karşıya kalacak.