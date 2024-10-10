Real Madrid'in genç takım teknik direktörü Raúl González, 2025 yazında görevi bırakacak.

Real Madrid'in efsanevi ismi Raúl González, altı yıldır genç takımların başında bulunduğu kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. 47 yaşındaki Raúl, ilk olarak Real Madrid'in U19 takımını çalıştırdıktan sonra UEFA Gençlik Ligi'ni kazanarak Castilla'nın başına geçmişti. Bir dönem A takım teknik direktörlüğü için bile adı geçen Raúl'ün bu şansı, Marca'ya göre artık ortadan kalkmış durumda.

Real Madrid yönetimi, Raúl'e bu sezonun Castilla'nın başında geçireceği son yıl olduğunu bildirdi. Raúl, üçüncü ligde birkaç kez terfiye yakın olmasına rağmen, geçen sezonun ortalama performansı ve Castilla'nın bu sezon küme düşme hattında bulunması, bu kararın alınmasında etkili oldu.

Ancelotti'nin ekibine katılabilir

Raúl'ün altı sezonluk Castilla kariyerinde, genç oyunculardan çok azı A takıma yükselebilmiş durumda. Bu durum, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ın genç oyunculara çok fazla şans vermemesiyle de bağlantılı. Ancak Raúl'ün önünde birkaç seçenek bulunuyor: Akademide daha ofis tabanlı bir rol üstlenebilir ya da Carlo Ancelotti'nin teknik ekibine katılabilir. Raúl'ün Ancelotti ile yakın bir ilişkisi olduğu ve İtalyan teknik adamın ekibine takviye çağrısında bulunduğu biliniyor.

Yerine Alvaro Arbeloa geliyor

Raúl'ün yerine ise Alvaro Arbeloa'nın geçmesi bekleniyor. Arbeloa, şu anda U17 ve U19 takımlarında başarılı sonuçlar almış bir isim olarak, gelecekte A takım teknik direktörlüğüne aday olarak görülüyor.

Raúl için üçüncü seçenek ise Real Madrid'den tamamen ayrılarak başka bir kulüpte kariyerine devam etmek olabilir. Efsane isim, Almanya'dan eski kulübü Schalke başta olmak üzere birkaç kulüple adı anılıyor. Daha önce Villarreal ve Espanyol tarafından da teknik direktörlük için görüşülen Raúl, son aşamada bu görevler için tercih edilmemişti.