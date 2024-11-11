Real Madrid'in, Everton savunma oyuncusu Jarrad Branthwaite için ilgisini yeniden canlandırmayı düşündüğü öğrenildi.

Geçen sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Carlo Ancelotti'nin takımı için, savunma hattına yapılacak eklemelerin artık kaçınılmaz hale geldiği bir süredir konuşuluyordu.

Real Madrid'in savunma bölgesinde büyük bir derinliğe sahip olmaması dışında, Carlo Ancelotti'nin kadrosunda 26 yaşından küçük sağ bek veya stoper de bulunmuyor.

Bernabeu'daki savunma durumu, Dani Carvajal ve Eder Militao'nun yaşadığı uzun süreli sakatlıklarla daha da kritik hale geldi. Militao'nun dizinden geçirdiği sakatlık, Brezilyalı oyuncunun kısa süre içinde ikinci kez ciddi bir sakatlık yaşadığı anlamına geliyor.

Caught Offside'a göre, Real Madrid, sezonun ortasında kadroya rekabet katabilecek biri olarak Branthwaite'i değerlendiriyor.

Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'un yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya katılacağı konuşulsa da, Real Madrid'in sezonun geri kalanı için savunma bölgesinde daha fazla güçlenmesi gerektiği düşünülüyor.

Everton, geçen transfer döneminde Manchester United Branthwaite'in peşine düştüğünde oyuncuya en az 70 milyon sterlin değer biçmişti. Ancak, Branthwaite'in Sean Dyche'ın ilk 11'inde artık düzenli olarak yer almaması, bu durumu değiştirebilir.

Formaya hasret kaldı

Geçen sezonki performanslarını sürdüremeyen Branthwaite, bu sezonki ilk Premier Lig maçlarında sakatlık nedeniyle yalnızca 186 dakika forma giyebildi.

22 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Everton'ın West Ham United ile golsüz berabere kaldığı maçta 90 dakikayı tamamlasa da, Ocak ayında sözleşmesinin bitimine iki buçuk yıl kalacak ve bir yenileme ihtimali bulunmuyor.

Kısa vadede Everton kadrosunda yer alıp almayacağından bağımsız olarak, Branthwaite ve Everton yönetimi bir satışın kaçınılmaz olduğunu biliyor. Real Madrid, uygun bir teklif yaparsa, Everton'ın Premier Lig'deki konumu ve finansal düzenlemeleri göz önünde bulundurarak Branthwaite'i satması mantıklı olabilir.