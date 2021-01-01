Real Madrid Eden Hazard'ı transfer listesine koydu

İspanyol devi performansının yanı sıra saha dışındaki tavırlarıyla da tepki çeken Belçikalı yıldızla yollarını ayırıyor.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıklarla bir türlü beklentilere karşılık veremeyen Eden Hazard en sonunda bardağı taşırdı. Takımının Chelsea'ye elendiği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasının eski takım arkadaşlarıyla birlikte kahkahalar atan ve tepki çeken Belçikalı yıldız satış listesine konuldu.

Marca'da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den 115 milyon euro karşılığında transfer edilen 30 yaşındaki yıldız, yaz transfer döneminde elden çıkartılmaya çalışılacak. Chelsea maçının ardından verdiği görüntü nedeniyle Real Madrid taraftarlarından özür dileyen Hazard, tepkilerin önüne geçmeyi başaramamıştı.

3 gol, 4 asist

Real Madrid'e transfer olmasının ardından yaşadığı sakatlıklardan ötürü 76 maçta forma giyemeyen Hazard, sahada olduğu maçlarda da hayal kırıklığı yarattı. İki sezonda ligde sadece üç gol atabilen Hazard, toplamda dört asist yapabildi. Hazard'ın Euro 2020'de favoriler arasında yer alan Belçika'ya yapacağı katkı da merakla bekleniyor.

Çok genç yaşta Avrupa futbolunun zirvesine çıkan ve henüz 20 yaşındayken Lille formasıyla şampiyonluk yaşayan Hazard, 2012-2013 sezonu başında 33 milyon euro karşılığında transfer olduğu Chelsea forması altında iki defa Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.

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