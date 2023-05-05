Real Madrid, bu yaz Eden Hazard'ı göndermeye hazırlanırken Belçikalı yıldızın yerine getireceği futbolcuyu da buldu.

NE OLDU? Marca'ya göre Diaby'nin bu sezon Bundesliga'daki etkileyici performansı Real Madrid'in ilgisini çekti. Almanya'daki haberler Madrid'in, Leverkusen'deki sözleşmesi 2025'te sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yaklaşık 50 milyon sterlin harcaması gerekeceğini iddia ediyor.

BÜYÜK RESİM: İspanyol devi, Chelsea'den transfer olduğundan bu yana Santiago Bernabeu'da beklentileri karşılayamayan Hazard'ın satılmasıyla birlikte sağ kanattaki seçeneklerini güçlendirmeyi umuyor. Belçikalı yıldız bu sezon tüm müsabakalarda sadece dokuz kez forma giydi.

VE DAHA FAZLASI: Madrid, bu yaz Borussia Dortmund'dan Jude Bellingham'ı kadrosuna katmak için de şimdiden çalışıyor. Los Blancos ayrıca Rayo Vallecano'nın sol beki Fran Garcia ile de sözleşme imzalayacak.

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