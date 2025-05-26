Real Madrid'e veda eden Luka Modric Avrupa'daki kariyerine bir başka devde devam edebilir

Real Madrid kariyeri sona eren Luka Modric, Avrupa’da kalabilir.

Real Madrid’in efsanevi kaptanı Luka Modric, bu yaz ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 13 yıllık Madrid kariyerine nokta koymaya hazırlanan 39 yaşındaki yıldız, emekliliği ise kesinlikle düşünmüyor.

Real Madrid, Modric'e 2025/26 sezonu için yeni bir sözleşme önermeme kararı aldı.

Bu kararla birlikte Modric, Carlo Ancelotti ile birlikte yaz aylarında kulüpten ayrılacak. Ancak tecrübeli futbolcu, 40 yaşını geçmesine rağmen hem sahada kalmak hem de 2026 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’a liderlik etmek istiyor.

Modric ABD’de forma giyebilir

İspanyol basınından Diario AS’e göre, Major League Soccer (MLS) kulüpleri, Modric’in transferi için Kulüpler Dünya Kupası'nı fırsat olarak görüyor. Turnuvanın ABD’de oynanacak olması, Modric’in 2026’daki Dünya Kupası hazırlıkları açısından da büyük avantaj sağlayabilir. Bu nedenle yıldız futbolcunun Kuzey Amerika’ya taşınma ihtimali ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Avrupa’dan kopmak istemeyen Modric için bir diğer seçenek ise Inter Milan. İtalyan devi, Modric’in Real Madrid’den ayrılma kararının netleşmesinin ardından yıldız ismin temsilcileriyle temasa geçti. Fichajes.net’in haberine göre, Inter, Modric’e Şampiyonlar Ligi’nde son bir meydan okuma sunmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Simone Inzaghi’nin son yıllarda tecrübeli oyunculara yönelmesiyle birlikte, Hırvat yıldızın Milano ekibine katılması güçlü bir olasılık olarak görülüyor. Ancak Inter, 31 Mayıs’ta PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden önce resmi bir adım atmayacak. Modric ise kararını Temmuz ayında vermek istiyor.

Real Madrid ile son görev: Kulüpler Dünya Kupası

Modric’in mevcut sözleşmesinin özel şartlarına göre, sezon sonu Haziran’da bitmeyecek. Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alacak olan Modric, turnuva boyunca kaptanlık görevini sürdürecek. Takımın ABD'deki mücadelesi Temmuz ortasına kadar sürebilir.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de, hem MLS hem de Inter Milan gibi seçenekler arasında önemli bir karar vermek zorunda kalacak.