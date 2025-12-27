Real Madrid'e 45 milyon euroluk yeni bir sol bek

AC Milan’da bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken sol bek Davide Bartesaghi, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Serie A’daki gelişimi yakından takip edilen genç savunmacıyı izlemeye başlayan son kulüp ise Real Madrid oldu.

Bartesaghi’nin adı Ekim ayında Barcelona ile anılmış, aynı dönemde Arsenal’in de oyuncuya ciddi ilgi gösterdiği belirtilmişti. San Siro temsilcisiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 2005 doğumlu sol bek, kulübün altyapıdan yetişen önemli projelerinden biri olarak görülüyor. Bu nedenle Milan cephesi, oyuncuyu kısa vadede elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.

Real Madrid de takibe aldı

Caught Offside’ın haberine göre, Real Madrid de Bartesaghi’yi yakından izleyen kulüpler arasına katıldı. İspanyol devinin yanı sıra Manchester City ve Bayern Münih de genç sol bekin gelişimini düzenli olarak takip ediyor. Bartesaghi, İtalya 21 yaş altı milli takımında da düzenli forma giyerken, Milan A takımında şu ana kadar 13 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Milan yönetiminin ocak ayında herhangi bir satışa kesin olarak kapıyı kapattığı ifade edilirken, yaz transfer dönemi için belirlenen bonservis bedelinin yaklaşık 45 milyon euro olduğu belirtiliyor. Haberde, bu bedeli ödemeye en istekli kulübün şu aşamada Arsenal olduğu vurgulanıyor.

Real Madrid sol bek arayışına girebilir

Real Madrid cephesinde ise sol bek pozisyonu yakından izleniyor. Yaz aylarında kadroya katılan Alvaro Carreras, kulüp içinde uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendirilse de, Ferland Mendy ve Fran Garcia’nın durumları soru işareti yaratıyor. Mendy’nin sık sık sakatlık yaşaması ve geçmişteki en büyük destekçisinin Carlo Ancelotti olması, Fransız oyuncunun geleceğini belirsiz kılıyor. Garcia’nın sözleşmesi ise 2027’de sona erecek ve bu sezon düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle kulübün önünde önemli bir karar süreci bulunuyor.

Bu tablo, Real Madrid’in Bartesaghi gibi genç ve potansiyelli bir sol bek için yaz aylarında somut adımlar atabileceği ihtimalini güçlendiriyor.