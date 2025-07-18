Real Madrid dünyanın en iyi oyuncusu için 100 milyon euroyu gözden çıkardı!

Real Madrid orta saha arayışında Rodri ve Enzo Fernandez'i hedef aldı.

Real Madrid, 2025 yaz transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon hedeflerine ulaşamayan Los Blancos, kadrosunu güçlendirmek için gözünü Premier Lig'in iki yıldız orta saha oyuncusuna çevirdi: Manchester City'den Rodri ve Chelsea'den Enzo Fernandez.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Xabi Alonso'nun talebiyle Madrid, Ballon d'Or sahibi Rodri için 100 milyon euroyu gözden çıkardı. Ancak Manchester City'nin bu transferi onaylaması oldukça zor görünüyor. City, Rodri'yi takımın vazgeçilmez ismi olarak görüyor ve 29 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla geçirmesine rağmen onu elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.

Rodri için temkinli bir yaklaşım

Rodri, 2024'te Ballon d'Or'u kazanarak dünyanın en iyi orta saha oyuncusu unvanını aldı. Ancak dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024/25 sezonunda çoğunlukla formasından uzak kaldı. Ayrıca 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da bir sakatlık yaşadı. Bu durum, Real Madrid’in yatırım yapma konusundaki temkinli yaklaşımını daha da güçlendiriyor. Kulüp kaynakları, bu seviyede bir oyuncuya 100 milyon euro verilebileceğini kabul etse de, Rodri dışında bu parayı hak eden başka bir orta saha oyuncusu olmadığını savunuyor.

Enzo Fernandez için üç oyuncu gözden çıkarıldı

Rodri transferinin zorluğu göz önüne alındığında, Real Madrid yönetimi alternatif planlarını devreye soktu. Fichajes'in haberine göre, Madrid, Chelsea’nin Arjantinli yıldızı Enzo Fernandez için ciddi hazırlıklar yapıyor. Chelsea'nin Enzo için istediği bedel ise 130 milyon euro.

Bu transferi finanse etmek isteyen Madrid, üç oyuncusunu satış listesine koydu: Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes ve Fran Garcia. Üç oyuncudan toplamda 150 milyon euro gelir bekleyen kulüp, bu kaynakla Fernandez transferini gerçekleştirmek istiyor. Enzo Fernandez’in Toni Kroos’un doğal halefi olarak görüldüğü ve Xabi Alonso’nun sistemine uygun bir oyuncu olduğu belirtiliyor.

Rodrygo ve Garcia’ya talipler var

Rodrygo’nun adı Liverpool ve Arsenal ile anılırken, Fran Garcia’ya AC Milan'ın ilgisi olduğu bildirildi. Eğer bu transferler gerçekleşirse, Madrid hem Enzo için gerekli bütçeyi oluşturabilecek hem de kadrosunu yeniden yapılandırabilecek.

Öte yandan, Real Madrid’in yaz transfer döneminde aldığı oyuncular arasında Dean Huijsen, Alvaro Carreras ve Trent Alexander-Arnold yer alıyor. Ayrıca Franco Mastantuono’nun da 18 yaşına basmasıyla birlikte takıma katılması bekleniyor.

Kulübün transfer planları arasında Ibrahima Konate de bulunuyor. Liverpool’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fransız stoper için girişimlerde bulunan Madrid, bu transfer için de uygun zamanı kolluyor.

Madrid, yaz döneminde kadrosunu yıldızlarla güçlendirme amacında ve bu süreçte takımdan ayrılacak isimler kadar yeni katılacak yıldızlar da Santiago Bernabeu'nun geleceğini şekillendirecek.