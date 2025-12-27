Real Madrid'den Xabi Alonso'nun otoritesini sarsan transfer kararı

Real Madrid, sezonun son iki ayında yaşadığı dalgalı performansın ardından La Liga yarışında Barcelona’nın 4 puan gerisine düştü.

Bu tablo doğal olarak hem teknik direktör Xabi Alonso’nun geleceğini hem de kadro planlamasını tartışmanın merkezine taşıdı. Ancak kulüp çevresinden gelen bilgilere göre Ocak ayına dair yaklaşım net: yönetim, transfer piyasasında “fırsat” olarak tanımlanabilecek bir seçenek görmediği için aktif bir kış dönemi planlamıyor.

Orta saha transferi gündemden çıkarıldı

Haberin detaylarında, Alonso’nun yazdan bu yana orta sahaya bir oyuncu eklenmesi gerektiği yönündeki isteğini tekrarladığı aktarılıyor.

Buna karşın kulüp yönetimi, teknik ekibin elindeki kaynakların hedefler için yeterli olduğu kanaatinde. Real Madrid’in ocak ayında orta saha oyuncusu almayacağı, bu nedenle transfer stratejisinin “piyasayı zorlamamak” üzerine kurulduğu vurgulanıyor.

Kulübün bakış açısı şu: Ocakta yapılacak panik hamleleri yerine, mevcut kadronun doğru kullanımıyla denge bulunabilir.

Bu yaklaşımın bir parçası olarak Alonso’ya, orta sahada alternatif arıyorsa Castilla’dan iki genç isme yönelmesi gerektiği mesajı verildiği belirtiliyor. 19 yaşındaki Jorge Cestero ve 18 yaşındaki Thiago Pitarch’ın, ihtiyaç halinde A takıma seçenek olabileceği ifade ediliyor.

Bu da Real Madrid’in ara dönemde dış piyasaya değil, iç kaynaklara daha fazla yaslanmak istediğini gösteriyor.

Tek işlem Endrick üzerinden şekillendi

Ocak planının en kritik kısmı ise “tek hamle” iddiası. Buna göre Los Blancos, daha önce de konuşulan tek işlemi hayata geçirecek: Endrick Felipe’nin Olympique Lyon’a kiralanması.

Bu kiralamanın ardından kadrodan başka bir ayrılık beklenmediği gibi yeni bir transferin de planlanmadığı aktarılıyor. Yani kulüp, kış penceresini mümkün olduğunca sakin geçirip sezonun ikinci yarısını mevcut iskeletle oynama niyetinde.

Bu tercih, Real Madrid’in genel transfer yaklaşımıyla da uyumlu. Kulüp uzun süredir ocak döneminde “doğru profil ve doğru fiyat” bulunmadıkça adım atmıyor; yaz aylarında daha kapsamlı planlama yapmayı tercih ediyor. Bu kez de benzer bir çizgi görülüyor: Orta sahaya takviye fikri masada kalmış olsa bile, uygulama tarafında frene basılmış durumda.

Sakatlıklar sağ bek planını bozdu

Sezonun gidişatını etkileyen en önemli unsurlardan biri sakatlıklar oldu. Haberde özellikle sağ bek hattındaki eksiklere dikkat çekiliyor.

Trent Alexander-Arnold ve Dani Carvajal’ın uzun süre sahalardan uzak kalması, Alonso’yu maç içinde ve maçtan maça farklı çözümler üretmeye zorladı. Bu süreçte Raul Asencio ve Fede Valverde sağ bekte görev alırken, Alvaro Carreras’ın da bazı maçlarda stoper olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Bu tablo, Real Madrid’in Ocak'ta “hazır çözüm” aramasına neden olabilecek gibi görünse de yönetim buna rağmen piyasaya girmemeyi seçmiş durumda. Kulüp, kısa vadeli yamalar yerine rotasyonu yeniden kurgulama ve genç oyunculardan katkı alma yolunu daha sürdürülebilir buluyor.

Rodrygo'nun dönüşü, ikinci yarı için moral kaynağı

Haberin son bölümünde orta sahada yapılan denemelerin son haftalarda sekteye uğradığına değinilirken, Rodrygo Goes’un tekrar kadroya dönmesi olumlu bir gelişme olarak öne çıkarılıyor. Rodrygo’nun dönüşü, hücum hattında hem seçenek sayısını artırıyor hem de Alonso’ya farklı oyun planları deneme imkânı veriyor. Real Madrid, ocak ayında transferle değil, sakatların dönüşü ve form grafiğini toparlama hedefiyle yarışa tutunmaya çalışacak.