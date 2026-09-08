Real Madrid'den Inter Milan maçı öncesi acil açıklama

Santiago Bernabéu'da Inter Milan karşısında Avrupa serüvenine başlamasına saatler kala Real Madrid, futbolla ilgili sessizliğini bozmak ve hiç hesapta olmayan siyasi bir tartışmanın içine girmek zorunda kaldı. Sosyal medyada yangın gibi yayılan bir söylenti, kulübü İspanyol bayraklarını yasaklamakla suçluyordu; resmi yanıt ise kesin ve net geldi.

Resmi açıklamada kesin yalanlama

Real Madrid, bugün salı akşamı resmi bir açıklama yaptı; UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılışında Inter Milan ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde geniş çapta gündeme gelen iddiaları yalanladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı sosyal medya platformlarında ve bazı medya organlarında dolaşan haberler ışığında Real Madrid Futbol Kulübü, kulübün Santiago Bernabéu Stadı'na İspanyol bayraklarının veya özerk bölgelerimizden ya da şehirlerimizden herhangi birine ait bayrakların girişini yasaklamaya dair talimat verdiği yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanlamak ister."

Yasaya bağlılık ve izin verme geçmişi

Kraliyet kulübü, ulusal semboller söz konusu olduğunda politikasının hiçbir zaman değişmediğini vurgulayarak, iç yönetmeliklerinin yürürlükteki mevzuata tamamen uygun olduğunun altını çizdi.

Açıklamada şöyle devam edildi: "Kulübün yönetmelikleri, yürürlükteki mevzuatın hükümlerine bağlıdır ve elbette ülkemizin tüm resmi bayraklarının stadımıza girmesine hiçbir kısıtlama olmaksızın izin vermektedir; nitekim her zaman da izin vermiştir."

Real Madrid yönetiminden gelen bu hızlı açıklama, büyük bir Avrupa gecesinin arifesinde Bernabéu tribünlerini siyasallaştırma girişimlerinin önünü kesmeyi amaçlıyor; stadın kapılarının, resmi bayraklarıyla birlikte tüm taraftarlarına istisnasız açık kalacağını teyit ediyor.

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"Estelada" bayrağı krizi patlatıyor

Katalan kulübü ise sert ifadeler içeren bir açıklama yayımlayarak, Elche'nin kalesi Martínez Valero Stadı yakınlarında, Katalonya bölgesine ait "Estelada" bayrağını taşıyan üyelerine ve taraftarlarına karşı ulusal polis mensuplarının uyguladığı "aşırı ve gereksiz güç kullanımını" en güçlü ifadelerle kınadı.

Olayın ayrıntıları, polisin maçın başlamasından önce "Estelada" yani Katalonya bağımsızlık bayrağını taşıdığı için reşit olmayan bir taraftarı gözaltına alıp şiddet kullanarak alıkoymasına dayanıyor. Bu davranışı Başkan Laporta, açıkça "orantısız ve şiddet içeren" olarak nitelendirdi ve ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Genç taraftarın davası kulüp içinde geniş bir dayanışma gördü; yıldız oyuncu Gavi ve Başkan Laporta gibi önde gelen isimler, mağdura ve ailesine tam desteklerini dile getirdi.