Real Madrid'den Enzo Fernández transferiyle ilgili resmi açıklama

Real Madrid, kulübün bu yaz transfer döneminde Chelsea’nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández ile sözleşme imzalayacağına dair haberlere resmi bir açıklama yaptı.

Fernández'in menajeri Javier Pastori, kısa süre önce oyuncunun ayrılışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaparak, Real Madrid'e transfer olasılığının kapısını aralamıştı.



Real Madrid, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada şunları söyledi: "Son günlerde kulübün Enzo Fernández'e ilgi duyduğu yönünde ortaya çıkan haberler ve açıklamalar üzerine, kulüp, söz konusu oyuncuyla sözleşme imzalamak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir adım atmadığını ve bu yönde bir niyetinin de kesinlikle olmadığını duyurmak ister."

Kulüp ayrıca şunları ekledi: “Real Madrid, kariyeri ve kalitesiyle geniş çapta tanınan büyük bir futbolcu olan Enzo Fernández’e ve kulübümüzle mükemmel kurumsal bir ilişkisi bulunan Chelsea kulübüne en derin saygılarını sunmak ister.”

Şöyle devam etti: “Chelsea gibi bir kurumun hak ettiği saygıdan hareketle ve Real Madrid’in davranışlarını her zaman yönlendiren kurumsal sadakat ilkeleri doğrultusunda, kulüp, hiçbir dayanağı olmayan ve gerçeği yansıtmayan bu spekülasyonları yalanlamanın gerekli olduğunu düşünmektedir.”

Son olarak şunları ekledi: “Real Madrid, gerçeklerin açık olmasına ve kulüp tarafında herhangi bir adım atılmamasına rağmen, gerçeklerle uyuşmayan bilgilerin yayılmaya devam etmesinden üzüntü duymaktadır. Bu tür haberler, taraftarlar arasında kafa karışıklığına yol açmaktan ve ilgili kurumlara ve kişilere haksız bir zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır.”