Real Madrid'deki Vinicius Junior krizi büyüyor

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, son haftalarda zor bir süreçten geçiyor. Brezilyalı yıldız, Santiago Bernabeu’da üst üste üç maçta taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Cumartesi günü Levante karşısında alınan galibiyete rağmen, maç boyunca Vinicius’un yuhalanması dikkat çekti.

Karşılaşma sırasında taraftarlar, uzun süredir en iyi formundan uzak olan yıldız futbolcuya tepkilerini açıkça ortaya koydu. Yuhalanan tek oyuncu Vinicius olmasa da, top ayağına her geldiğinde tribünlerden yükselen sesler, mesajın özellikle ona yönelik olduğunu gösterdi.

Ayrılık ihtimali güçleniyor

Bu mesajın Vinicius tarafından net şekilde alındığı ve oyuncunun bu duruma kayıtsız kalmadığı ifade ediliyor. El Periodico’nun Sport kaynaklı haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu, Levante maçının ardından çevresindekilere “Taraftarların beni istemediği bir yerde oynamak istemiyorum” dedi.

Bu açıklama, Vinicius’un Real Madrid’deki geleceğinin zaten belirsiz olduğu bir dönemde geldi. Yıldız oyuncunun sözleşmesinin bitimine 18 aydan az bir süre kalırken, kulüp ile temsilcileri arasında yeni kontrat görüşmelerinin yeniden başlayacağı konuşuluyordu. Ancak taraftar desteğinin zayıflaması, Vinicius’un yaz aylarında ayrılık fikrine daha sıcak bakmasına yol açabilir.

Vinicius’un olası bir ayrılık kararı alması halinde, teklif sıkıntısı yaşaması beklenmiyor. Suudi Arabistan kulüplerinin uzun süredir Brezilyalı yıldıza ilgisi bilinirken, Premier Lig’den de güçlü adaylar var. Son 12-18 aylık süreçte Manchester City ve Chelsea’nin Vinicius ile yakından ilgilendiği öne sürülmüştü.

Şimdilik Vinicius’un önceliğinin Bernabeu’daki algıyı tersine çevirmek olduğu belirtiliyor. Ancak yaşananlar, Real Madrid kariyerinin yaz aylarında kritik bir yol ayrımına girebileceğini gösteriyor.