Real Madrid'de Xabi Alonso'ya kazan kaldıran beş futbolcunun ismi basına sızdı!

Real Madrid’de sezon devam ederken kulüp içinde yeni bir gerilim daha su yüzüne çıktı. İngiliz basını ve İspanya’daki kaynaklar, Jude Bellingham’ın, Xabi Alonso’dan memnun olmayan beş oyuncudan biri olduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasından rahatsız olduğunu bildiriyor. Buna rağmen Alonso, genç yıldız hakkında kamuoyu önünde övgü dolu sözler sarf etmeye devam ediyor ve onu takımının “vazgeçilmez bir parçası” olarak gördüğünü dile getiriyor.

Bellingham, Real Madrid’in en büyük yıldızlarından biri olarak takımın oyun temposunu belirleyen isimlerden biri. Sezona yavaş başlamasına rağmen kısa sürede formunu yükseltti ve hem Real Madrid hem de İngiltere Milli Takımı adına önemli katkılar sundu. Ancak aynı zamanda, saha içi tepkileri ve zaman zaman egosuyla gündeme gelen genç oyuncu, basında sık sık eleştiriliyor.

İngiltere Milli Takımı’nın son maçında 84 dakika sahada kalan Bellingham, oyundan alındıktan sonra yedek kulübesine giderken ellerini havaya kaldırarak tepki göstermiş ve bu tutumu medyada geniş yankı uyandırmıştı. İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in bu davranışı disiplin çerçevesinde inceleyeceği belirtiliyor.

Beş oyuncu memnun değil

Mundo Deportivo’nun haberine göre Xabi Alonso’dan memnun olmayan beş Real Madrid oyuncusu bulunuyor. Bu isimler arasında Jude Bellingham, Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo ve Endrick yer alıyor.

Xabi Alonso, hem oyunculuk kariyerinde hem de Bayer Leverkusen’deki teknik direktörlük döneminde disiplinli yapısı ve güçlü futbol anlayışıyla tanınan bir isim. Ancak Real Madrid gibi büyük yıldızların egolarıyla dolu bir soyunma odasında yönetimin kolay olmadığı da biliniyor.

Alonso, ilişkilerinin zorluğuna rağmen Bellingham’ı övmeye devam ediyor: “Jude’un bizim tarafımızda olması bizim için büyük bir şans. O, dünyanın en eksiksiz futbolcularından biri. Bu kadar yetenekli bir oyuncuyu takımımda görmek benim için bir onur.”