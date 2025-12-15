Real Madrid'de Xabi Alonso gerçekleri ortaya çıktı!

İspanyol basınına göre, Real Madrid'in LaLiga'da Alaves'e karşı kazandığı galibiyet, teknik direktör Xabi Alonso'ya Estadio Bernabeu'daki görevini sürdürme konusunda daha fazla nefes alma imkanı sağladı. İspanyol yayını olan AS, 11 Aralık'ta Alonso'nun geleceğine ilişkin "gerçek karar penceresinin" Los Blancos'un Pazar günü LaLiga'da Alaves ile deplasmanda oynayacağı maç, Çarşamba günü Copa del Rey son 32 turunda Talavera ile oynayacağı maç ve önümüzdeki hafta sonu Bernabeu'da Sevilla ile oynayacağı lig maçı sonrasında açılacağını bildirdi.

Bu maçların ilkinde, Alonso, Madrid'in Pazar günü LaLiga'da Estadio de Mendizorroza'da Alaves'i 2-1 mağlup etmesiyle kendine biraz zaman kazandırdı. Bu galibiyetle Los Blancos, Celta de Vigo ve Manchester City'ye karşı üst üste aldığı iki yenilgiden sonra toparlandı ve İspanyol basını, bu galibiyetin Madrid başkanı Florentino Perez'in Alonso'yu takımdan göndermek için harekete geçmesini engellediğini iddia etti.

Marca ise, Rodrygo'nun 76. dakikada attığı galibiyet golünün Alonso'nun "bir gün daha hayatta kalması" ve "Takımdaki liderliği koruyarak nefes alması ve kararın ertelenmesi" için kilit öneme sahip olduğunu belirtti. Ancak habere göre Alonso, baskı nedeniyle Madrid menajerliği rolünden keyif almıyor gibi görünüyor ve "baskı altında sıkışıp kalmış" durumda olduğu belirtiliyor.

Artık mesele hayatta kalmak

Marca şöyle yazdı:

"İş onu çok yoruyor. Sakin, soğukkanlı ve analitik Xabi'den eser yok." "Şu anda, zamanın azaldığının farkında olan, baskı altında sıkışıp kalmış bir teknik direktör. Real Madrid'in futbolu artık taktiklerle ilgili değil, hayatta kalmakla ilgili."

Madrid, geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde Man City'ye karşı iyi bir performans sergiledi. Rodrygo, Premier Lig kulübüne attığı golün ardından eski Liverpool orta saha oyuncusunu kucakladı. AS 'ta yer alan haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Belki Xabi Alonso sezonu bitirecek, belki de birkaç gün içinde kovulacak. Bu soru hala cevapsız kalıyor. Ancak bir şey kesin: oyuncular koçun yanında, Xabi yalnız değil. Bu tutum, bir jestle sembolize edildi... Ama bu, bundan çok daha fazlasıydı: Vinicius'un kutlama sırasında yaptığı kucaklaşma ile Xabi Alonso'nun durumu ne olursa olsun, Real Madrid'de ilk büyük zaferini kazandığını söyleyebiliriz: Soyunma odasını geri kazandı"