Real Madrid'de Xabi Alonso belirsizliği Manchester City maçı sonrasında sona erdi

Real Madrid, Çarşamba gecesi Pep Guardiola'nın Manchester City’sine karşı aldığı mağlubiyetle birlikte sezondaki dördüncü yenilgisini hanesine yazdırdı. Son sekiz maçta yalnızca iki galibiyet ve iki mağlubiyet elde eden Xabi Alonso üzerindeki baskı giderek artarken, soyunma odasında bazı oyuncuların teknik direktörü tam anlamıyla desteklemediği yönünde çıkan haberler gündemi sarsmıştı. Ancak City yenilgisi sonrası birden fazla yıldız isim, Alonso’nun arkasında olduklarını güçlü ifadelerle dile getirdi.

Maçın ardından sahadadaki görüntüler ve oyuncu açıklamaları, Real Madrid kadrosunun teknik direktörünü destekleme konusunda birlik mesajı verdiğini gösterdi. Oyuncular, alınan kötü sonuçlara rağmen hem taktiksel bağlılık hem de kulüp içi atmosfer açısından Alonso'nun yanında durduklarını vurguladı.

Rodrygo: “Alonso için zor bir an”

Maç sonunda Xabi Alonso ile kucaklaşan Rodrygo Goes, takımın içinde bulunduğu durumu şöyle değerlendirdi:

“Bu, bizim için olduğu gibi onun için de zor bir dönem. İşler iyi gitmiyor ve o, hepimizin koçumuzla birlikte bu durumun içinde olduğumuzu göstermek istedi. Çok fazla konuşuluyor ama ben şunu söylemek istiyorum: Hepimiz bu durumdayız ve hedeflerimize ulaşmak için bu birliğe ihtiyacımız var.”

Jude Bellingham: “Koç harika”

Son günlerde Alonso ile aralarının bozuk olduğu iddia edilen Jude Bellingham da, tartışmalara nokta koyan bir açıklama yaptı:

“Koç harika. Şahsen onunla çok iyi bir ilişkim var ve takım arkadaşlarımın çoğunun da öyle olduğunu biliyorum. Kimse pes etmiyor, kimse şikayet etmiyor. Dışarıda neler konuşulursa konuşulsun, biz hâlâ durumu düzeltmeye çalışıyoruz.”

Thibaut Courtois: “Hayatta olduğumuzu gösterdik”

Xabi Alonso’nun yöntemlerine en çok uyum sağlayan isimlerden biri olarak öne çıkan Thibaut Courtois, City yenilgisinin ardından teknik direktörünü bir kez daha savundu:

“Bugünkü maç onun için bir sınav değildi. Biz kazanmak istiyorduk çünkü ligde çok puan kaybettik. Ancak bugün menajerin arkasında olduğumuzu, iyi oynadığımızı ve %100 performans sergilediğimizi gösterdik. Elimizden geleni yaptık ama kaderde yokmuş.”

Raul Asencio: “Soyunma odası %100 Xabi Alonso’nun arkasında”

Oyun süresi azalan genç savunmacı Raul Asencio bile Alonso’ya verdiği desteği açıkça dile getirdi:

“Real Madrid’de her maç baskıdır ama soyunma odası Xabi Alonso’nun mesajını net şekilde anlıyor. Soyunma odası %100 onun arkasında ve Valdebebas’taki atmosfer çok iyi.”

Asencio ayrıca son dönemdeki dalgalanmanın “Real Madrid standartları için atipik” olduğunu belirtirken, oyuncuların tutum değiştirerek bu gidişatı tersine çevirebileceğini söyledi.

Maçtan önce Aurelien Tchouameni'nin “değişimi oyuncuların yaratması gerektiğini” söylemesi dikkat çekmişti. Alonso ise maç sonu açıklamasında oyuncularını suçlayacak bir durum olmadığını, takımın doğru yolda olduğunu ifade etmişti.