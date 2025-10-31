Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso, Vinicius defterini kapadı!

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, El Clasico’da yaşanan gerginliğin ardından yıldız oyuncusu Vinicius Junior’la barıştıklarını açıkladı. Brezilyalı futbolcu, Barcelona maçında oyundan alınmasına tepki göstererek “Kulüpten ayrılıyorum” demiş, olayın ardından kulüp içinde krize neden olmuştu.

Vinicius’un hem sosyal medya üzerinden taraftarlara, kulübe ve başkana hem de antrenmanda teknik ekibe ve takım arkadaşlarına özür dilemesi sonrası Alonso, “Çarşamba günü herkesle bir toplantı yaptık ve Vinicius kusursuzdu. Dürüstçe konuştu, çok iyiydi. Benim için bu konu kapandı,” ifadelerini kullandı.

Alonso, özrü yeterli buldu

Basın toplantısında konuşan Alonso, Vinicius’un kamuoyuna yaptığı açıklamada kendisinden doğrudan bahsetmemesine rağmen memnun olduğunu belirtti. “Çok değerli ve olumlu bir açıklamaydı. Dürüstlüğünü gösterdi, içinden geldiği gibi konuştu. Söyledikleri benim için yeterliydi,” dedi.

Vinicius’un davranışları nedeniyle herhangi bir disiplin cezası almayacağını da doğrulayan Alonso, “Hayır, ceza verilmeyecek. Dün çok iyi antrenman yaptık, hepimiz aynı gemideyiz,” sözleriyle konunun tamamen kapandığını vurguladı.

Odak noktası Valencia

Basın toplantısında soruların büyük kısmı Vinicius üzerine yoğunlaşsa da Alonso, Valencia maçı öncesi dikkatleri yeniden sahaya çevirdi: “Vinicius hakkında yeterince konuştum. Konu Çarşamba günü çözüldü. Çok iyi bir hafta geçirdik. Beni endişelendiren Valencia.”

Alonso, Vinicius’un sözleşmesini yenileme süreciyle ilgili olarak da iyimser bir tablo çizdi. “Çok odaklanmış ve büyük bir istekle oynuyor. Geçen gün harika bir maç çıkardı. Herkes sahada olmak istiyor, odak noktamız aynı,” diyerek yıldız isme güvenini dile getirdi.

Valencia maçıyla yeni sayfa

Xabi Alonso’nun ceza vermemesi, Vinicius’un Cumartesi günü Santiago Bernabeu’da Valencia karşısında ilk 11’de sahaya çıkmasının önünü açtı. İspanyol basınına göre, asıl merak edilen Alonso’nun Vinicius’u bu kez oyundan çıkarıp çıkarmayacağı. Ancak Real Madrid cephesinde herkes, krizin tamamen aşıldığına inanıyor.