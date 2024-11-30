Real Madrid'de taşları yerinden oynatacak toplantı için geri sayıma geçildi

Carlo Ancelotti, Real Madrid'in kötü gidişatı nedeniyle başkan Florentino Perez ile takımın sorunlarını ele alacak.

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımın son dönemde yaşadığı zorlu süreç nedeniyle başkan Florentino Perez ile kritik bir toplantı yapmaya hazırlanıyor. Ancelotti, 310 maçta 14 kupa kazandırdığı kulüpte ikinci dönemini geçirirken, 2023-24 sezonunda kazanılan Şampiyonlar Ligi başarısını tekrarlama şansı zora girdi.

La Liga’da da beklentilerin altında kalan Real Madrid, lider Barcelona’nın dört puan gerisinde yer alıyor ve rakibinden çok daha az gol atmış durumda. Kadroda Jude Bellingham, Vinicius Jr. ve Kylian Mbappe gibi yıldızların olmasına rağmen, takımın hücumdaki etkisizliği dikkat çekiyor.

Marca’nın haberine göre, Ancelotti ve Perez pazar günü Getafe ile oynanacak maçtan önce bir araya gelecek. Toplantıda takımın sorunları masaya yatırılacak ve İtalyan teknik direktörün kulüpteki geleceği hakkında ipuçları alınacak.

Real Madrid yönetimi, son beş yılın en zorlu döneminin yaşandığına inanıyor. Mbappe’nin Liverpool maçındaki penaltı kaçırması, takımın yaşadığı genel sorunların bir özeti olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, yaz transfer döneminde kadro derinliğinin yeterince artırılamadığı yönünde eleştiriler var.

Sakatlıklar ve form düşüklüğü

Ancelotti’nin elini zorlaştıran bir diğer faktör ise kadrodaki önemli sakatlıklar. Vinicius Jr., Rodrygo, David Alaba, Eder Militao, Dani Carvajal ve Aurelien Tchouameni gibi isimler sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Ayrıca, Bellingham ve Mbappe gibi yıldızlar da form tutmakta zorlanıyor.

Real Madrid'in fiziksel kondisyon sorunları nedeniyle kulübün fitness antrenörü Antonio Pintus da eleştirilerin hedefinde.

Ancelotti pes etmiyor

Tüm bu zorluklara rağmen Ancelotti, takımını toparlama konusunda kararlı. Özellikle Mbappe’nin formunu yükseltmek için sabırlı olunması gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Forvetlerin zorlandığı dönemler olur. Bu dönemi atlatmak için sabır gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Real Madrid, pazar günü Getafe ile oynayacağı maçın ardından Athletic Bilbao ve Girona gibi zorlu deplasmanlara çıkacak. Yönetim ve taraftarlar, bu maçların takımın geleceği için kritik olduğunu düşünüyor.