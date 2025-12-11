Real Madrid'de Mbappe krizi: Bağımlılığa mı dönüştü?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye 2-1 yenildiği gecede yalnızca skor nedeniyle değil, Kylian Mbappe’nin durumuyla ilgili belirsizlik yüzünden de moral kaybetti. Pazar günü parmağını kıran Fransız yıldızın, Salı günü sol bacağında kas rahatsızlığı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Buna rağmen City maçının kadrosuna dahil edilen Mbappe, risk alınmaması amacıyla tüm 90 dakikayı yedek kulübesinde geçirdi.

Marca'nın haberine göre Mbappe, bu hafta sonu deplasmanda oynanacak Alaves karşılaşması için hâlâ ciddi bir soru işareti. Los Blancos, son sekiz maçta yalnızca iki galibiyet elde ettiği seriyi düzeltmek için Mendizorrotza’ya gidecek, ancak Mbappe’nin geri dönüşü “iyi görünmüyor”. Kas sakatlığının ciddi boyutta olmadığı ifade edilse de, yıldız oyuncunun City maçı öncesindeki hissiyatı olumsuzdu ve kulüp herhangi bir risk almak istemiyor.

Bağımlılığa mı dönüştü?

Xabi Alonso da maç sonrası yaptığı açıklamada, Mbappe’nin durumu hakkında temkinli konuştu. “Pazar günü oynayabilir mi söylemek için çok erken. Bugün oynamaya uygun olmadığı açıktı. Sahada olmazsa, ikinci golü bulma şansımız olsa bile onu özleyeceğiz” sözleriyle durumun belirsizliğini vurguladı.

Mbappe, bu sezon Real Madrid’in attığı 45 golün 25’ine imza atarken dört de asist yaptı. Bu üretkenlik, takımın toplam golünün yüzde 64’üne denk geliyor ve son dönemde konuşulan “Mbappe bağımlılığı” algısını destekler nitelikte. Yine de Fransız yıldız, iki hafta önce Yunanistan’daki galibiyetin ardından bu yorumlara olumsuz tepki göstermişti.

Real Madrid’in Pazar günü sahada en büyük kozundan yoksun olma ihtimali güç kaybı anlamına geliyor. Tüm gözler, Mbappe’nin son antrenmanlardaki durumuna çevrilmiş durumda.