Real Madrid'de Manchester City deplasmanı öncesi Mbappe krizi

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Kylian Mbappe konusunda önemli bir ikilemle karşı karşıya kaldı.

Fransız yıldız, diz sakatlığı nedeniyle Şubat ayının sonundan bu yana sahalardan uzak kalırken, Real Madrid’in Manchester City ile oynadığı ilk maçı da kaçırmıştı. Ancak Mbappe’nin yeniden antrenmanlara başlaması, ikinci maçta forma giyip giymeyeceği konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Kulüp ile milli takım arasında gerilim

Real Madrid’in en büyük endişelerinden biri, Mbappe’nin Fransa Milli Takımı’na çağrılması ihtimali. Uluslararası maç takvimi 23 Mart’ta başlayacak ve France national football team, ABD’de oynanacak hazırlık maçlarında Brezilya ve Kolombiya ile karşılaşacak.

Mbappe, Fransa Futbol Federasyonu’nun en önemli ticari yüzlerinden biri olarak görülüyor. Aynı zamanda Nike sponsorluğunda düzenlenecek çeşitli tanıtım etkinliklerinde de yer alması bekleniyor.

Bu durum Real Madrid’in planlarını zorlaştırıyor çünkü kulüp, oyuncunun sakat olduğunu resmi olarak belgeleyemezse milli takıma gitmesini engelleyemeyecek.

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa ise Mbappe’nin iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi.

Arbeloa, oyuncunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Her gün daha iyiye gidiyor. Planladığımız şekilde ilerliyor. Yarın oynayamayacak ama Manchester’a seyahat etmesini bekliyorum.”

Madrid derbisi de yaklaşıyor

Real Madrid, Manchester City karşısındaki rövanş maçına ilk karşılaşmadan elde ettiği 3-0’lık avantajla çıkacak. Bu nedenle kulüp yönetiminin Mbappe konusunda risk almaktan kaçınabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Los Blancos’u kısa süre sonra kritik bir Madrid derby bekliyor. Real Madrid, ligde Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Mbappe’nin bu süreçte nasıl kullanılacağı hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga yarışını yakından etkileyebilecek kritik bir karar olarak görülüyor.