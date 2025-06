Real Madrid'de büyük şok: Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı!

Akut gastroenterit teşhisi konulan Mbappé, Al-Hilal maçında forma giymedi ve durumu belirsizliğini koruyor.

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappé, akut gastroenterit teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. İspanyol kulübü tarafından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun rahatsızlığının ardından çeşitli testlerden geçirildiği ve gerekli tedavi sürecine başlandığı duyuruldu.

Mbappé’nin sağlık durumu, kulübün Club World Cup’taki hedefleri açısından büyük bir belirsizlik yaratmış durumda.

Real Madrid, turnuvadaki ilk maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile 1-1 berabere kalırken, Mbappé bu mücadelede forma giyemedi. Madrid cephesi, oyuncunun Pazartesi günü oynanacak Pachuca maçına yetişip yetişemeyeceği konusunda net bir bilgi veremedi.

Real Madrid’den yapılan resmi açıklamada, “Oyuncumuz Kylian Mbappé, akut gastroenteritten muzdarip. Durumu sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır ve gerekli testler yapılmaktadır. Tedavi süreci devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. Bu açıklamanın ardından teknik direktör Xabi Alonso da basına yaptığı değerlendirmede, Mbappé’nin fiziksel olarak zayıf düştüğünü ve antrenmanlara katılamadığını belirtti.

Dönüş tarihi belirsiz

Kulüp kaynaklarına göre, Fransız yıldız Salı gününden bu yana izolasyon altında tutuluyordu. Hastalığın belirtileri arasında karın ağrısı, ishal ve yüksek ateş yer alırken, Mbappé Çarşamba günü yerel saatle sabah saatlerinde hastaneye yatırıldı.

Xabi Alonso, “Mbappé’nin durumu bizim için sürpriz oldu. Onu Pazartesi günü oynatmayı düşünüyorduk ama şu an için sağlık ekibimizin kontrolünde ve her şey sürece göre şekillenecek” dedi. Genç teknik adam, oyuncusunun kısa sürede toparlanmasını umduklarını ancak onun sağlığının her şeyin önünde olduğunu da sözlerine ekledi.

Kylian Mbappé, geçtiğimiz haftalarda Paris Saint-Germain’den ayrılarak Real Madrid’e resmi imzayı atmış ve kısa sürede takımın Club World Cup kadrosuna dahil edilmişti. Ancak yeni kariyer başlangıcı, beklenmedik bir sağlık sorunuyla sekteye uğramış oldu. Club World Cup'taki diğer maçlar olan Pachuca ve olası bir final ya da üçüncülük karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, tamamen iyileşme sürecine bağlı olacak.

Real Madrid sağlık heyeti, oyuncunun durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapacağını belirtti. Gastroenterit genellikle birkaç gün ila bir hafta içinde iyileşme gösteren viral ya da bakteriyel bir enfeksiyon olsa da, üst düzey sporcularda fiziksel yıpranma daha uzun sürebiliyor. Bu nedenle Mbappé’nin sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.