Real Madrid'de Arda Güler krizi başladı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Benfica başlayan Arda Güler, takımının 2-3 geriye düştüğü anlarda, 79. dakikada oyundan alındı.

Genç oyuncu, yedek kulübesine yönelirken teknik direktör Álvaro Arbeloa’nın bulunduğu noktada kollarını iki yana açarak “Her zaman ben, her zaman ben” sözleriyle memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bu anlar İspanyol basınında geniş yer bulurken, haberi ilk aktaran kaynaklardan biri Mundo Deportivo oldu.

Son 16 bileti yandı

2023 yılında Real Madrid’e katılan 20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta 3 gol ve 12 asistlik katkı sağladı. Buna rağmen, sezonun başında takımın başında bulunan eski teknik direktör Xabi Alonso döneminden bu yana sadece dört karşılaşmada ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalabildi.

Benfica yenilgisiyle birlikte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan son 16 bileti alamadı ve play-off turuna kalmak zorunda kaldı.

Arda Güler’in sahadaki performansı kadar, oyundan çıkarken verdiği bu tepki de Madrid kulislerinde ve İspanyol basınında “takım içindeki huzursuzluk” tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.