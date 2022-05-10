Antonio Rüdiger, Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erdiğinde Real Madrid'e transfer olmayı kabul etti.

29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünü tamamladı ve sezon başına 6,8 milyon euro ücret karşılığında İspanyol deviyle dört yıllık bir anlaşma imzaladı.

Savunma oyuncusu ve aynı zamanda kardeşi olan menajeri Sahr Senesie ise bu transferin ardından 35 milyon euro imza bonusu alacak.

Chelsea ile görüşmeler nasıl gidiyordu?

Antonio Rüdiger’in haftalık 200 bin sterlin'lik talebine Chelsea sıcak bakmış ve ikili arasındaki görüşmeler devam etmişti. Hatta Alman futbolcu, Mavilere bu konuda baskı da yapmıştı.

Rüdiger'in geleceği son aylarda çok fazla spekülasyona konu olurken Stamford Bridge'deki mevcut sözleşmesi 2021-22 sezonunun sonunda biteceği için ayrılma ihtimali de konuşuluyordu.

Real Madrid ve Paris Saint-Germain’in, yaz aylarında onu bonservissiz olarak transfer etmek istediği kaydedilse de bu transfer yarışını İspanyol devi kazandı.

Neden ayrıldı?

Rüdiger'in Chelsea'den ayrılma kararındaki en büyük faktör, kulübün sahipliği konusundaki belirsizlik oldu.

Chelsea, Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımların ardından satışını kolaylaştırmak için İngiltere hükümetiyle yakın bir şekilde çalışıyordu, ancak bu belirsizlik Rüdiger'in geleceğini şüpheli hale getirdi.

Aslında Chelsea'nin en yüksek ücretli oyuncusu olacak yeni bir anlaşma imzalamaya yakındı.

Rüdiger, geleceğini nasıl şekillendireceğine karar verdi ve Maviler ile transfer görüşmelerini sonlandırıp Real Madrid’e imza attı.

Daha fazlası için:

Manchester City, Erling Haaland'ın transferi için Borussia Dortmund ile 79 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladı