Manchester City, Erling Haaland'ın yaz transfer döneminde takıma katılacağını doğruladı ve Premier Lig’in son şampiyonu, Norveçli golcü için Borussia Dortmund 79 milyon Dolar ödemeyi kabul etti.

Norveçli oyuncu, 2019'da Red Bull Salzburg'da Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktığı ve geçtiğimiz yılın ocak ayında Almanya'ya gitme kararı aldığından beri Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisini çekiyordu.

Dortmund'da 88 maçta kaydedilen 85 golle dikkat çekici bir gol oranı sağlayan 21 yaşındaki oyuncunun çarpıcı yeteneği şimdi Etihad Stadyumu'nda Pep Guardiola'nın takımında görev yapacak.

City neden Erling Haaland'ı kadrosuna kattı?

Premier Lig ekibi, son yıllarda yerel sahnede hesaba katılması gereken bir güç olsa da Avrupa’da hayalini kurduğu başarılara ulaşamadı.

Kulübün tüm zamanların en skorer ismi Sergio Agüero'nun 2021'de serbest oyuncu olarak ayrılmasıyla genel fikir birliği, başka bir 9 numaranın takım için gerekli olduğu yönündeydi.

Guardiola, mevcut lig öncesinde Harry Kane'i Tottenham'dan almak için birkaç teklifte bulundu, ancak İngiltere kaptanının City’e transferi gerçekleşmedi.

Dikkatler büyük bir hızla, City’nin eski oyuncularından olan Alf Inge'nin izinden gitmeye hazırlanan Haaland'a çevrildi.

City'nin Erling Haaland için yaptığı anlaşmanın değeri nedir?

Maviler’in, Haaland için oldukça pazarlık yaptığı düşünülebilir, çünkü astronomik transfer ücretlerinin ödendiği bu zamanda Haaland gibi bir futbolcu için 79 milyon Dolar ödemek pek de fazla değil.

Ancak bu, Dortmund’a transfer olduğunda sözleşmesine eklenen maddelerden birisiydi. Aksi takdirde bu bedelle takımdan ayrılması imkansızdı.

City’nin ayrıca, maliyeti birkaç yıla yaymak yerine Norveçli golcünün bonservis ücretini bir kerede ödemek zorunda olduğu da biliniyor.

Haaland'ın 2022-23 sezonunda City için en iyi performansı göstermesi beklenirken yıldız oyuncu, sakatlık sorunlarıyla uğraşmak istemiyor.

Daha fazlası için:

MLS ekibi Inter Miami'nin yarı sahibi olan David Beckham, pazar günkü Miami Formula 1 Grand Prix'sinden önce Ferrari pilotu LeClerc ile futbol oynadı