Real Madrid Carlo Ancelotti'nin yerine Jose Mourinho'yu göreve getirmek istiyor

Carlo Ancelotti ile kontratının sona ermesiyle birlikte yollarını ayırması beklenen Real Madrid, Portekizli teknik adama yöneldi.

Real Madrid’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Brezilya Milli Takımı’nın başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Carlo Ancelotti’den boşalacak teknik direktörlük koltuğu için arayışlar başlarken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi. Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Roma’yı çalıştıran Jose Mourinho, Real Madrid’e sürpriz bir dönüş yapabilir.

Roma ile ilk sezonunda Avrupa Konferans Ligi’ni kazanan ve geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde final oynayan Mourinho, yeni sezona ise adeta kabus gibi bir başlangıç yapmıştı. Roma lie kontratının sezon sonunda bitecek olmasıyla birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan efsane teknik direktörün adı Suudi Arabistan takımlarıyla da anılmıştı.

Ancelotti kalabilir

Real Madrid’in başında üç yıl geçiren Mourinho, 2012’de kulübü La Liga şampiyonluğuna taşımış ve o dönem durdurulamaz görünen Barcelona’yı durdurmayı başarmıştı.

Öte yandan Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues’in Ancelotti ile anlaştıkları yönündeki sözlerine rağmen, Real Madrid’in yeni sözleşme teklif etmesi halinde İtalyan çalıştırıcının İspanyol kulübünde kalması da güçlü bir olasılık olarak görülüyor.