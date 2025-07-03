Real Madrid bu yaz parlayan genç yıldızını 50 milyon euroya Premier Lig'e kaptırmak üzere

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki çıkışıyla dikkat çeken Gonzalo Garcia iki Premier Lig kulübünün radarına girdi.

Real Madrid altyapısının son dönemdeki en büyük keşiflerinden biri haline gelen Gonzalo Garcia, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda A takımla çıktığı dört maçta üç gol atan 21 yaşındaki forvet, aynı zamanda Castilla formasıyla Primera RFEF’te gol krallığı yaşamıştı. Bu çıkışıyla Valdebebas'ta büyük heyecan yarattı.

Garcia’nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen turnuvadaki çıkışı sonrası İngiltere’den ciddi ilgi görmeye başladı.

Fichajes’in haberine göre, iki Premier Lig kulübü, genç forvetin sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. Bu gelişme, Chelsea’nin oyuncuya olan ilgisini belirten haberlerin ardından geldi ve Real Madrid yönetiminde alarma yol açtı.

Real Madrid teklifleri reddediyor

Daha önce Sunderland’in 20 milyon euroluk teklifini geri çeviren Real Madrid, Gonzalo Garcia’nın satışına kesin olarak karşı çıkıyor. Kulüp yönetimi, genç oyuncunun sadece bir altyapı yıldızı olmadığını, gelecek sezon A takım kadrosunda kalıcı bir yer edinebileceğini düşünüyor.

Teknik direktör Xabi Alonso da Gonzalo Garcia’nın gelişiminden memnun. Bask teknik adam, oyuncunun önemli anlarda fark yaratabildiğini ve gelişiminin beklenenden hızlı ilerlediğini belirtiyor.

Garcia’nın performansı o kadar etkileyici oldu ki, kulüp içerisinde Kylian Mbappe'nin yedeği olarak düşünülmesi ve Endrick ile doğrudan forma rekabetine girmesi de masaya yatırılmış durumda. Bu nedenle Real Madrid cephesi, en azından kısa vadede oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor.

Castilla’ya yeni forvet: Rachad Fettal

Gonzalo Garcia’nın A takıma çıkmasıyla birlikte, Castilla’da oluşacak boşluğu doldurmak için de adımlar atıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid Almeria'da forma giyen 20 yaşındaki İspanyol-Faslı forvet Rachad Fettal ile anlaşmaya vardı. Fettal, geçen sezon Segunda Division'da 21 maça çıkarken bir gol ve bir asistlik katkı sağladı. Hem santrfor hem de kanat olarak görev yapabilen genç futbolcu, Alvaro Arbeloa yönetimindeki Castilla’nın yeni gol umudu olacak.