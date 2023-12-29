Real Madrid, Brezilya’nın başına geçeceği iddia edilen Carlo Ancelotti’nin sözleşmesini 2026 yılına dek uzattı

Real Madrid’de oldukça başarılı bir dönem geçiren Carlo Ancelotti, 2026 yazına kadar İspanyol ekibinde kalacak.

La Liga’da 2024 yılına zirvede girecek olan Real Madrid’de İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’nin sözleşmesi uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada dünyaca ünlü çalıştırıcının kontratının Haziran 2026 yılına uzatıldı ifade edildi. İtalyan teknik adamın Bernabeu'daki sözleşmesi Haziran 2024'te sona ermesinin ardından Brezilya’nın başına geçeceği iddiaları da böylece taca çıkmış oldu.

Ancelotti Real Madrid’deki kontratını tamamlaması halinde beş yıl üst üste Real Madrid’de görev yapmış olacak. Deneyimli çalıştırıcı 2013-2015 yılları arasında da çalıştığı Real Madrid’de iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.

Brezilya farklı alternatiflere yönelecek

Daha önce Milan, Chelsea, PSG ve Bayern Münih’i de çalıştıran Ancelotti her zaman Real Madrid’de çok mutlu olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan yaşanan bu gelişmeyle beraber Ancelotti'nin 2024 Copa America'da Brezilya'nın teknik direktörü olma ihtimali ortadan kalkarken, Brezilya’nın da farklı alternatiflere yönelmesi gerekiyor. Dört kezle Şampiyonlar Ligi’ni en fazla kazanan teknik direktör olan Ancelotti, aynı zamanda beş büyük ligde şampiyonluk kazanan tek teknik direktör konumunda yer alıyor.