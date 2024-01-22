Real Madrid bonservisi Manchester City'de olan Brezilyalı sağ bek Yan Couto'yu transfer etmek istiyor

Real Madrid'in Erling Haaland'ın yanı sıra Manchester City'nin etkileyici genç oyuncusu Yan Couto ile de ilgilendiği bildirildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, geçmişte Mbappe tarafından birkaç kez hayal kırıklığına uğratılmasının ardından City'nin yıldız forvetini yeni hedefi haline getirdi. İspanya basınından Mundo Deportivo'ya göre Madrid ve Haaland'ın yakın çevresi, gelecekte bir anlaşmayı şekillendirme amacıyla şimdiden geleceğe yönelik ön görüşmelere başladı bile.

Ancak bir sonraki transfer döneminde Etihad'dan Bernabeu'ya gitmeye karar verebilecek tek oyuncu Haaland değil. İspanyol yayın organı Marca'nın son haberinde Real Madrid’in Couto'yu da hedefine aldığı iddia edildi. 21 yaşındaki sağ bek, Temmuz 2020'de Brezilya ekibi Coritiba'dan 6 milyon Avro karşılığında City'ye katıldıktan sonra dikkatleri üzerine çekti.

Carvajal'in yerine düşünülüyor

Sağ kanat olarak da oynayabilen sağ bek henüz City formasıyla ilk maçına çıkmadı. Couto, City'nin kardeş kulübü Girona'daki ikinci sezonunda iyi bir performans sergiliyor.

Şimdiye kadar tüm müsabakalarda 23 maça çıkan Couto, iki gol ve altı asistlik katkı sağladı. Genç oyuncu, mükemmel formuyla Brezilya Milli Takımı’ndan da davet aldı. Marca'ya göre Real Madrid, şu anda 32 yaşında olan Dani Carvajal'ın yerini dolduracak bir sağ bek arıyor ve Couto, Sporting'den Ivan Fresneda ve Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong ile birlikte transfer hedefleri listesinin başında yer alıyor.

Real Madrid yetkililerinin Couto'yu birçok kez izledikleri ve onu "muhteşem" bir yetenek olarak nitelendirdikleri biliniyor. Couto, özellikle ileriye çıkma ve hücuma destek verme yeteneği nedeniyle Madrid tarafından çok beğeniliyor.