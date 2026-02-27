Real Madrid bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıktı

Real Madrid ve Barcelona, Avrupa futbolunda ticari gelir ve ürün satışlarında zirveyi kimseye bırakmıyor. UEFA’nın yayımladığı son Şampiyonlar Ligi kulüp gelirleri raporuna göre iki İspanyol devi, Premier Lig’in yayın gelirlerindeki yükselişine rağmen ticari alanda liderliğini sürdürüyor.

Real Madrid ticari gelirde Avrupa lideri

Rapora göre Real Madrid, 568 milyon euro ticari gelirle Avrupa’nın en yüksek gelir elde eden kulübü oldu. Barcelona ise 499 milyon euro ile ikinci sırada yer aldı.

İspanya’dan ilk 25’e giren bir diğer kulüp ise Atletico Madrid oldu. Atletico 123 milyon euro ile 18. sırada yer alırken, Bayer Leverkusen gibi kulüplerin gerisinde kalması iki dev ile aralarındaki farkı gözler önüne serdi. İlk 10’da ise beş Premier Lig kulübünün bulunması İngiliz futbolunun mali gücünü ortaya koydu.

La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya’daki katı maaş sınırı uygulamalarının ligin finansal sağlığını koruduğunu savunurken, Bundesliga ile birlikte Avrupa’nın en sağlıklı ligi olduklarını ifade ediyor.

Forma satışında zirve Barcelona’nın

Forma ve lisanslı ürün satışlarında ise Barcelona ilk sırada yer aldı. Katalan kulübü 277 milyon euro gelir elde ederken, Real Madrid 231 milyon euro ile ikinci sırayı aldı. Barcelona’nın Nike ile yaptığı yeni anlaşmanın bu artışta önemli rol oynadığı belirtiliyor. Barça’nın gelirinde 106 milyon euro, Real Madrid’in gelirinde ise 35 milyon euro artış kaydedildi.

Atletico Madrid bu alanda 33 milyon euro ile 21. sırada yer aldı ve 14 milyon euro artış yakaladı. Newcastle United ve Aston Villa ise 2024’e kıyasla en büyük sıçramayı yapan kulüpler arasında gösterildi.

Tüm tablo, yayın gelirlerinde Premier Lig’in yükselişi sürse de ticari güç açısından El Clasico devlerinin Avrupa’daki üstünlüğünü koruduğunu ortaya koyuyor.