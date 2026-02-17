Real Madrid beş transfer birden hedefliyor

Real Madrid, 2025 yazında yaptığı dört transferin ardından 2026 yazında daha kapsamlı bir kadro yapılanmasına hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Alvaro Arbeloa’nın elindeki kadroda önemli değişiklikler planlanıyor.

Habere göre mevcut kadroya altı yeni isim dahil olabilir. Bu isimlerden ilki, kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra takıma geri dönecek olan Endrick Felipe. Brezilyalı genç yıldızın Lyon macerası sona erdikten sonra Madrid’e dönmesi bekleniyor.

Kulübün gerçekleştirmesi planlanan ilk resmi transfer ise Nico Paz olacak. Real Madrid’in, genç oyuncuyu yalnızca 9 milyon euro bedelle geri alma opsiyonuna sahip olduğu belirtiliyor.

Real Madrid’in hedefleri bununla sınırlı değil. Kulüp, Nico Paz’ın yanı sıra bir orta saha oyuncusu daha transfer etmek istiyor. Bu noktada öncelikli hedefin Kees Smit olduğu ifade ediliyor. Ancak AZ Alkmaar forması giyen genç oyuncuya Premier Lig ekiplerinin de ilgi göstermesi, transferi zorlaştırıyor.

Savunmada üç değişiklik

Yaz planlamasının önemli bir bölümü savunma hattına yönelik. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan David Alaba’nın ayrılması beklenirken, aynı durum Antonio Rudiger için de geçerli olabilir. Alman savunmacının sözleşmesinin yenilenmemesi halinde yerine yeni bir stoper alınması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Como’ya transfer olan Jacobo Ramon’un yeniden kadroya katılması güçlü ihtimal olarak görülüyor. Ayrıca Ibrahima Konate ismi de son haftalarda yeniden gündeme geldi.

Sağ bek pozisyonu da belirsizliğini koruyor. Takım kaptanı Dani Carvajal’ın sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Tecrübeli oyuncunun sezonu sağlıklı şekilde tamamlaması halinde kontrat yenileme ihtimali bulunsa da, kulüp yönetimi olası bir ayrılık durumuna karşı şimdiden alternatif arayışına başlamış durumda.

Real Madrid, 2026 yazında hem orta sahada hem de savunmada ciddi bir yapılanmaya giderek Arbeloa’nın sistemine daha uygun ve uzun vadeli bir kadro oluşturmayı hedefliyor.