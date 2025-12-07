Real Madrid Başkanı Florentino Perez Türk yıldız için 75 milyon euro hazırladı!

Juventus’un milli yıldızı Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarından inmiyor ve 75 milyon euro seviyesinde değerlenen bu potansiyel dev transfer, yaz döneminin en önemli hikâyelerinden biri olmaya aday. Hem Arsenal hem de Real Madrid, Türk milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Arsenal, sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek için Kenan Yıldız’ı ideal bir takviye olarak görüyor.

Juventus ile süren sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması, İngiliz temsilcisini umutlandırsa da Torino kulübü Yıldız’ı geleceğin kilit figürü olarak konumlandırmakta kararlı. Oyuncunun bu statüden memnun olduğu bilinse de, taleplerinin karşılanmaması durumunda ayrılığa yeşil ışık yakabileceği ifade ediliyor.

Real Madrid gözünü kararttı

Ancak son gelişmelere göre Arsenal’in bu transferdeki rekabeti ciddi şekilde artmış durumda. Fichajes’in haberine göre Real Madrid, Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmak konusunda kararlı bir tavır sergiliyor ve yıldız futbolcuya 75 milyon euro civarında bir değer biçiyor. İspanyol devinin ilgisi, Arsenal’in işini zorlaştıracak gibi görünüyor.

Juventus’un Yıldız için daha yüksek bir bonservis talep edebileceği belirtiliyor. Hem formu, hem çok yönlülüğü hem de hızla yükselen ünü, birçok kulübün bu seviyedeki bir yatırıma sıcak bakmasını sağlıyor. Yine de oyuncunun ayrılık isteğini belirtmesi halinde, 75 milyon euro seviyesindeki bir teklifin Juventus’u satışa ikna edebileceği değerlendiriliyor.

Yıldız’ın geleceği ve Juventus’un sözleşme masasında ne kadar taviz vereceği, yaz transfer döneminin şekillenmesinde belirleyici olacak.