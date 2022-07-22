İZLE | Jose Mourinho, Roma taraftarı bir çiftin evlilik teklifine şahit oldu

Tecrübeli teknik direktör ilk bakışta olaya hazırlıksız yakalanmış olsa da iki taraftar önünde nişanlandı.

Jose Mourinho, bu hafta bir evlilik teklifine seyirci olarak tanık oldu. İki Roma taraftarı için rüya gibi bir ana şahitlik etti.

Portekizli teknik direktörün olay karşısında tepkisi görülmeye değerdi. Çiftin mutluluğuna ve heyecanına ortak oldu.

Kulübün resmi sosyal medya kanallarında yayınlanan bir videoda Mourinho, kulübün antrenman tesislerinde bir çift taraftarla fotoğraf çektirmek için bir araya geldi.

Ancak ne Mourinho ne de hanımefendi muhtemelen beyefendinin diz çökeceğini beklemiyordu.

Deneyimli teknik direktör, evlilik teklifinin ardından her ikisine de tebriklerini sundu ve ilişkilerinde mutluluklar diledi.

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