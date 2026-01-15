Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Avrupa futbolunu derinden sarsacak 2026 yazı planı ortaya çıktı

Real Madrid, son yılların en sancılı dönemlerinden birini yaşarken, kulüp yönetimi gelecek yaz için son derece iddialı bir proje hazırlığına başladı. İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya kaybedilmesi sonrası Xabi Alonso ile yollar ayrıldı, takımın başına geçici olarak Álvaro Arbeloa getirildi. Ancak bu değişim, sportif krizi kısa vadede çözmeye yetmedi.

Copa del Rey’de ikinci lig ekibi Albacete’ye karşı yaşanan şok elenme, kulüp içinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu gelişmelerin ardından başkan Florentino Pérez, Real Madrid’i yeniden Avrupa futbolunun zirvesine taşıyacak büyük bir yeniden yapılanma planı üzerinde çalışmaya başladı.

Klopp, yeni projenin merkezinde

Fichajes’te yer alan habere göre Real Madrid’in yaz aylarındaki en büyük hedeflerinden biri, eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp. Başkan Pérez’in, Alman teknik adamı yeni sportif projenin lideri olarak gördüğü ifade ediliyor. Klopp’un hem taktik bilgisi hem de soyunma odası yönetimindeki başarısı, Madrid yönetimi tarafından projeye en uygun profil olarak değerlendiriliyor.

Arbeloa’nın sezonu güçlü bir şekilde tamamlaması halinde görevde kalma ihtimali bulunsa da, kulüp içinde onun daha çok geçici bir çözüm olarak görüldüğü belirtiliyor. Asıl hedefin, gelecek yazdan itibaren Klopp’u takımın başına getirerek uzun vadeli bir yapı kurmak olduğu vurgulanıyor.

Rota Haaland

Real Madrid’in planı yalnızca teknik direktör değişimiyle sınırlı değil. Kulüp, Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland’ı da kadroya katarak hücum hattını dünya futbolunun zirvesine taşımayı hedefliyor. Yönetim, Haaland’ı mevcut yıldızlarla dolu kadronun “eksik parçası” olarak görüyor.

Kulüp içinde Haaland’ın şu anda dünyanın en iyi forveti olduğu konusunda tam bir fikir birliği bulunuyor. Pérez’in hayali ise Haaland ile Kylian Mbappé’yi aynı takımda buluşturmak ve Real Madrid’i yeniden rakipsiz bir güç haline getirmek.

Büyük yatırım, büyük hedef

Manchester City’den Haaland’ı koparmanın ciddi bir maliyet gerektireceğinin farkında olan Real Madrid yönetimi, mevcut sportif tablo nedeniyle bu ölçekte bir yatırımın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Kulüp kaynaklarına göre, böylesi bir transferin Real Madrid’i hem La Liga’da hem de Avrupa’da yeniden zirveye taşıyacak en güçlü adım olacağına inanılıyor.

Önümüzdeki aylar, Real Madrid’in bu iddialı planları ne ölçüde hayata geçirebileceğini netleştirecek. Ancak kulislerde konuşulanlara bakılırsa, Bernabeu’da gelecek yaz “çok büyük” gelişmeler yaşanabilir.