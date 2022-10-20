Kylian Mbappe'yi kadrosuna katamayan Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Erling Haaland sorularına kayıtsız kaldı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Manchester City'de attığı gollerle sezona harika bir başlangıç yapan Erling Haaland'ı transfer edecekleri yönündeki iddiaları cevapsız bıraktı.

Norvçeli golcünün Real Madrid'e transferinin önünü açan serbest kalma maddesi hakkındaki sorulara kayıtsız kalan Perez, bu konuya ilişkin bir fikrinin olmadığını söyledi.

Real Madrid kadrosunun dünyanın en iyi oyuncularından oluştuğunu belirten Perez, Haaland'ın durumuna ilişkin bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Serbest kalma bedeli 2024'te aktif

Premier Lig'de çıktığı 10 maçta 15 gole ulaşan Haaland'ın 2024 yılında aktif hale gelecek serbest kalma bedeliyle birlikte, Karim Benzema'nın yerine Real Madrid'in formasını giyeceği öne sürülüyordu.

Crystal Palace, Nottingham Forest ve Manchester United'a karşı hat-trick yapan Haaland, yedi maçlık gol serisini Liverpool karşısında sonlandırmıştı.

Uzun bir süredir net bir 9 numara ile oynamayan Pep Guardiola'nın, Robert Lewandowski'den sonraki ilk net 9 numarası olan Haaland, City formasıyla çıktığı toplam 14 maça 20 gol sığdırdı.