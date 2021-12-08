Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Alman yıldız Toni Kroos'a yüzyılın övgüsü geldi

Toni Kroos’un menajeri Volke Struth, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in Alman yıldızı kulübün "yüzyılın transferi” olarak gördüğünü açıkladı.

Alman futbolcu, 2014 yılında Bayern Münih'ten Real Madrid’e transfer oldu ve o zamandan beri Madrid orta sahasının en önemli oyuncularından birisi durumunda.

31 yaşındaki yıldız; Bayern Münih, Almanya Milli Takımı ve Real Madrid’de birçok başarıya imza atarken hala Avrupa kulüplerinin transfer etmek istediği oyunculardan birisi olarak göze çarpıyor.

Ne söylendi?

Kroos’un menajeri Volke Struth, Madrid Başkanı Perez’in Alman yıldızı çok beğendiğini ve ona övgüler yağdırdığını söylerken OMR-Podcast'e şu açıklamaları yaptı:

”Toni, harika bir hayat hikayesi olan inanılmaz derecede hoş bir insan.

“Girişimici bir yapısı var, ancak bütün başarılarına rağmen insanlığını asla kaybetmiyor. Onun hakkında sadece ben bu şekilde düşünmüyorum. Real Madrid başkanı da Kroos’u çok beğeniyor.

“Perez; Toni Kroos’un Real Madrid için yüzyılın transferi olduğunu bizzat bana söyledi.”

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Real Madrid’e transfer olmadan önce Manchester United ile adı bir süre anılan Kroos, 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'nın kupayı kazanmasının ardından 30 milyon euro karşılığında Madrid’in yolunu tuttu.

Madrid formasıyla 300'den fazla maçta forma giyen Toni Kroos, şu anda sekizinci sezonunu geçiriyor ve şimdiden kulübün efsane oyuncuları arasında girmeyi başardı.

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