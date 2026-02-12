Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Barcelona'ya futbol tarihinin en büyük transfer darbelerinden birini vurmaya hazırlanıyor

2000 yılında Luis Figo transferiyle büyük yankı uyandıran Real Madrid, yıllar sonra benzer bir hamle için yeniden hazırlık yapıyor olabilir. İspanyol basınında yer alan haberlere göre başkan Florentino Perez, Barcelona’nın yıldız orta sahası Pedri’yi “rüya transfer” olarak görüyor.

El Desmarque’nin aktardığı bilgilere göre Real Madrid yönetimi, 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna katma ihtimalini kurum içinde değerlendirmeye başladı. Barcelona formasıyla üst düzey performans sergileyen Pedri’nin, pozisyonunun en iyileri arasında yer aldığı ve Madrid cephesinde büyük hayranlık uyandırdığı ifade ediliyor.

Real Madrid’in orta saha planlamasında yeni bir lider arayışı dikkat çekiyor. 2024 yılında Toni Kroos’un futbolu bırakmasının ardından merkez orta saha bölgesinde istikrar sorunu yaşayan Madrid ekibi, daha önce Rodri Hernandez ve Vitinha gibi isimlerle de anılmıştı. Ancak Perez’in ideal adayının Pedri olduğu belirtiliyor.

Serbest kalma bedeli 1 milyar euro

Haberde, Real Madrid’in 2027 yazında resmi bir girişimde bulunmayı planladığı ileri sürüldü. Başkan Perez’in bu transferle hem takımını güçlendirmeyi hem de Barcelona’yı zayıflatmayı hedeflediği kaydediliyor.

Öte yandan Barcelona cephesi oldukça rahat. Pedri’nin sözleşmesinde 1 milyar euro serbest kalma maddesi bulunuyor ve oyuncunun kontratının bitimine dört yıl daha var. Katalan kulübünün, yıldız futbolcuyu hiçbir bedelle satmayı düşünmediği ifade ediliyor.

Bu nedenle Real Madrid’in Pedri transferini gerçekleştirebilmesinin tek yolu, serbest kalma maddesini ödemek olarak görülüyor. Ancak bu ihtimalin şu aşamada gerçekçi olmadığı belirtiliyor. Yine de Florentino Perez’in uzun vadeli planları arasında bu büyük transferin yer aldığı iddia ediliyor.