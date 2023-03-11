Real Madrid, Barcelona'yı etkileyen yolsuzluk suçlamalarına yanıt vermeyi planlarken acil bir yönetim kurulu toplantısı yapılacağını duyurdu.

NE OLDU? Barcelona kulübü ve eski başkanlardan Sandro Rosell ile Josep María Bartomeu, savcılar tarafından Negreira Davası ile ilgili soruşturmanın resmî başlangıcında tüzel kişilik olarak suçlandı. Kulübün 2001-2018 yılları arasında Teknik Hakemler Komitesi'nin (CTA) eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yaklaşık 7 milyon euro (6,2 milyon £ / 7,4 milyon $) tutarında ödeme yaptığı iddia edildi. Şimdi Real Madrid, bir sonraki eylem planına karar vermek için acil bir yönetim kurulu toplantısı düzenledi.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid'den yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar söylendi: "Barselona Başsavcılığı'nın FC Barcelona ve iki başkanına yönelik sağlam temellere dayanan yolsuzluk şüpheleri ve Teknik Hakemler Teknik Komite Başkan Yardımcısı ile ilişkileri nedeniyle yaptığı suçlamaların ciddiyeti göz önüne alındığında, Real Madrid, bu konu ile ilgili olarak uygun göreceği işlemleri karara bağlamak üzere 12 Mart 2023 Pazar günü saat 12.00'de ivedilikle Yönetim Kurulu'nda toplanmıştır."

DAHA BÜYÜK RESİM: Los Blancos, sessiz kaldığı süreçten sonra davayla ilgili ilk kez kamuoyuna bir duyuru yaptı. Barcelona ise suçlu bulunduğu takdirde sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

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SIRADA NE VAR? Bu, suçlu bulunması halinde Barça için uzun bir hukuk savaşı olacak.