Real Madrid, Arsenal'in yıldızı için 140 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiliz yıldızın 140 milyon euroya Bernabeu'ya transferi mümkün olabilir.

Real Madrid’in önümüzdeki yıllarda kadrosunda köklü bir değişime gitmesi bekleniyor. La Liga ve Avrupa şampiyonluğu yaşanan son başarıların ardından 2024-25 sezonu şu ana kadar oldukça hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle İspanyol devinin yaz transfer döneminde önemli hamleler yapması olası.

Bu süreçte Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen ve Martin Zubimendi gibi isimlerin transferi gündemde. Bu isimler savunma ve orta saha hattındaki sıkıntıları çözebilecek nitelikte. Ancak Real Madrid’in sorun yaşadığı bir başka mevki de sağ kanat olarak öne çıkıyor.

Rodrygo Goes’un performansı dalgalı bir seyir izliyor ve bu durumun, oyuncunun sol kanatta oynamayı tercih etmesine bağlandığı belirtiliyor. Ancak Vinicius Junior ve Kylian Mbappe’nin varlığı nedeniyle sol kanatta forma bulması oldukça zor. Bu durum, Real Madrid’in sağ kanatta oynayabilecek yıldız bir oyuncu arayışına girmesine yol açabilir.

Ne söylendi?

Bu noktada Arsenal’in yıldızı Bukayo Saka’nın adı ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Santiago Bernabeu’da gol atan Saka, performansıyla dikkat çekti. Eski İngiltere milli futbolcusu Owen Hargreaves’e göre, Saka’nın Real Madrid’e transferi mümkün olabilir. Diario AS’ta yer alan açıklamasında Hargreaves şu sözlere yer verdi:

“Bernabeu’daki performansının ardından Arsenal bunu duymak istemeyecektir ancak Real Madrid ona bakıp ‘Bizimle oynayabilir’ diye düşünecektir. Saka’nın Arsenal’de üç-dört yıl daha yapacağı işler var: Premier Lig’i kazanmak, başka kupalar almak ve ardından Madrid’e gitmek.”

“Trent’e bakın. Lig kazandı, Şampiyonlar Ligi kazandı ve şimdi 27 yaşında, Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’dan Real Madrid’e geçtiği yaşta. Real Madrid, 140 milyon euro ödeyebilir.”

Arsenal taraftarı olduğu bilinen Saka’nın bu transferi elbette kolay değil. Ancak Alexander-Arnold örneği, Madrid için umut verici olabilir. Saka, Real Madrid için büyüleyici bir hamle olabilir ve Los Blancos’un kadrosunda uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendiriliyor.