Real Madrid Arda'nın yükselen formu sonrasında Rodrygo'yu satış listesine koydu!

Brezilyalı yıldızın Real Madrid’deki geleceği belirsizliğe sürükleniyor; Manchester City, Liverpool ve PSG fırsat kolluyor.

Real Madrid, bu yaz Brezilyalı yıldız Rodrygo ile yollarını ayırabilir. İspanyol basınına göre kulüp, 24 yaşındaki oyuncu için 100 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Manchester City, Liverpool ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği biliniyor.

Kulübün yeniden yapılanma sürecine girmesi ve yeni stratejik transferler için bütçe oluşturma amacıyla Rodrygo’nun satışı önemli bir rol oynayabilir.

Oyuncunun tartışmasız yeteneklerine rağmen, A takımda istikrarlı bir şekilde yer bulamaması ve yaz aylarında teknik direktörlük koltuğuna geçmesi beklenen Xabi Alonso’nun planları, Rodrygo’nun geleceğini belirsiz kılıyor.

Avrupa devleri sırada bekliyor

Rodrygo, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekse de, ilk 11’deki yeri sezon boyunca dalgalandı. 2028'e kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen, bu istikrarsız durum Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatinden kaçmadı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, Rodrygo’yu sistemine uygun çok yönlü bir oyuncu olarak gördüğü belirtiliyor. Liverpool cephesi ise Darwin Nunez’in olası ayrılığı sonrası hücum hattında oluşacak boşluğu Rodrygo ile doldurmayı planlıyor.

Öte yandan PSG de Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Fransız devi, hücum hattını genç ve yetenekli bir isimle güçlendirmek istiyor.

Real Madrid’deki teknik direktörlük değişimi ve özellikle Xabi Alonso’nun gelişi, kulübün yaz transfer stratejisini doğrudan etkileyebilir. Bu da Rodrygo’nun geleceği açısından kritik bir yaz dönemi anlamına geliyor.