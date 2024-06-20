Real Madrid Arda Güler'in gelecek sezon Real Sociedad'a kiralanmasını istiyor

İspanyol ekibinin Arda'yı gelişim sürecini fazla süre alarak geçirmesi için farklı bir takıma kiralamak istediği öne sürüldü.

Gürcistan karşısında attığı golle A Milli Futbol Takımının EURO 2024’e galibiyetle başlamasını sağlayan ve uzak mesafeli golüyle son günlerde dünya futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline gelen Arda Güler’in bu performanslarına rağmen gelecek sezon yıldızlar topluluğu olarak kabul edilen Real Madrid kadrosunda yer almama ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

Yeni adresi Real Sociedad olabilir

İspanyol basınından Radio MARCA’da yer alan haberde Kylian Mbappe ve Endrick’i de kadrosuna dahil eden Real Madrid’in Arda’ya fazla süre verememe ihtimali nedeniyle genç oyuncuyu kiralama ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi. Arda’nın ayrılması halinde Real Sociedad’a gitmesini arzulayan Real Madrid yönetimi son kararını ise vermedi.



Real Sociedad’nın Arda’nın gelişim süreci için doğru adres olacağına inanan Real Madrid yönetimi daha önce Martin Odegaard ve Takefusa Kubo gibi isimleri de bu takımlara kiralamıştı.

Sociedad’ın da bu öneriye sıcak baktığı bilinirken, Arda’nın ilk sezonunda hem La Liga’yı hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazandığı Real Madrid’de kalmak için elinden geleni yapacağı biliniyor.