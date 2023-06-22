Real Madrid, Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Arda Güler'i transfer etmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in taliplileri her geçen gün artıyor. Adı en fazla Ajax ile anılan genç orta saha için Real Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi.

MARCA'da yer alan habere göre Real Madrid, Arda'yı renklerine bağlamak için yarışa girdi. Raporda, 18 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz sezonki harika performansıyla Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin dikkatini çektiği kaydedildi.

Real Madrid'in Arda'yı transfer etmesi halinde öncelikle ikinci ligdeki pilot takımına (Castilla) göndereceği bildirildi.

Arda Güler'i ne bekliyor?

A Millî Takım'ın Galler ile oynadığı Euro 2024 Elemeleri D Grubu mücadelesinde mükemmel bir gole imza atarak popülaritesini artıran genç oyuncu, kritik bir karar aşamasında.

Fenerbahçe, 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Arda ile yeni sözleşme imzalayıp bu bedeli revize etmek istiyor.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç bu doğrultuda çarşamba akşamı Arda ve ailesi ile görüştü. Şu ana kadar iki taraftan da herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yıldız oyuncunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.