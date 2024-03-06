Gelecek sezona yönelik transfer operasyonlarına şimdiden başlayan Real Madrid, Kanadalı yıldızla büyük oranda anlaştı.

Son yıllarda kadrosunu birçok genç oyuncuyla güçlendiren Real Madrid’in kanca attığı son isim Bayern Münih’in Kanadalı kanat oyuncusu Alphonso Davies oldu. Alman ekibinin genç yıldız için 70 milyon euro istediği belirtilirken, bu fiyatı karşılama konusunda isteksiz görünen Real Madrid, Davies’i kontratının 2025 yılında bitmesiyle bedelsiz olarak kadroya katmanın hesaplarını yaptığı öğrenildi.

Sol bekte birçok alternatif var

Marca’da yer alan haberde Real Madrid’in Davies’in sözleşmesinin gelecek sezon sonunda bitecek olması nedeniyle düşük bir bonservis teklifi yapacağı belirtilirken, Ferland Mendy ve Fran Garcia'nın 2025'e kadar sözleşmeleri olduğu ve bu yaz Miguel Gutierrez'i Girona'dan sadece 8 milyon avroya geri alabilecekleri düşünüldüğünde Real Madrid'in Davies'i istese bile bu yaz getirmesine pek de gerek yok.

Bayern Münih2in sportif direktörü Max Eberl oyuncularını bedelsiz bir şekilde kaybetmek istemediklerini açık bir şekilde ifade ederken, Davies’in menajeri oyuncusunun kulüpte kalması için yıllık 20 milyon euro talep ediyor. Bayern’in oyuncuyu bu yaz satışa çıkartması beklenirken, Real Madrid’i zorlayacak tek şey bir başka takımın Davies için transfer yarışına katılması olacak.