Real Madrid 90 milyon euroluk yıldızı Rodrygo'yu transfer listesine koyuyor!

Brezilyalı oyuncu, Xabi Alonso'nun planlarında geri planda kaldıktan sonra geleceği hakkında karar vermek üzere Real Madrid'le görüşecek.

Real Madrid’in Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo, önümüzdeki hafta kulüp yönetimiyle geleceğini belirlemek için görüşmelere hazırlanıyor. 24 yaşındaki oyuncu, son aylarda takımda gözden düşerken Arsenal, Liverpool ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerin radarına girmiş durumda.

Son olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG karşısında alınan 4-0’lık yenilgide yedek kulübesinde kalan Rodrygo, turnuva boyunca yalnızca 100 dakika süre alabildi. Yeni teknik direktör Xabi Alonso, Gonzalo Garcia ve Brahim Diaz gibi isimlere öncelik tanırken, Rodrygo yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Portekiz merkezli Globo'ya göre, oyuncu kulübün kendisiyle ilgili düşüncelerini öğrendikten sonra kariyer planlamasını yapacak. Haberde bu durum “satranç oyunu gibi” olarak tanımlanırken, Rodrygo’nun Bernabeu’da kalma arzusunu hala koruduğu da aktarıldı.

PSG ilgisini sürdürüyor

ESPN Brezilya’nın haberine göre, PSG teknik direktörü Luis Enrique, Rodrygo’yu kadrosunda görmek isteyen isimlerin başında geliyor. Fransız kulübü daha önce de Rodrygo’yu kadrosuna katmak istemiş ancak somut bir adım atılmamıştı. PSG, bu yaz Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak önemli bir ivme yakaladı ve kadrosunu güçlendirmeye kararlı.

Real Madrid’in Rodrygo için biçtiği değer ise yaklaşık 90 milyon euro. Mbappe ve Vinicius Jr. kadar dikkat çekici bir profile sahip olmasa da, Rodrygo’nun istatistikleri etkileyici: 270 maçta 68 gol ve 51 asist.

Xabi Alonso’nun yorumu

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Juventus ile oynanan Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı öncesinde yaptığı açıklamada Rodrygo’nun antrenmanlardaki performansından memnun olduğunu söyledi. Ancak oynayıp oynamayacağı konusunun teknik ekibin kararı olduğunu vurguladı:

“Rodrygo iyi çalışıyor ve moral olarak da iyi durumda. Salzburg maçında aldığı birkaç dakika kendisi için önemliydi. Bu tür turnuvalarda ilk 11’de başlamak kadar oyuna sonradan girip etki yaratmak da önemlidir. Her oyuncu hazır olmalı. Rodrygo da bu hazırlığın bir parçası.”

Rodrygo’nun geleceği önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle netlik kazanacak. Ancak görünen o ki, Brezilyalı oyuncunun yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması kaçınılmaz.