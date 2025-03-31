Real Madrid 50 milyon euro ödemekten vazgeçti, Atletico 17 yaşındaki yıldızı transfer edebilmek için 28 milyon euro ödeyecek

River Plate altyapısından yetişen genç yıldız adayı Franco Mastantuono çok sayıda Avrupa devini şimdiden peşinden koşturuyor.

River Plate, son yıllarda Julian Alvarez ve Claudio Echeverri'nin Manchester City'ye transferiyle birlikte Güney Amerika'nın en önemli yetenek kaynaklarından biri haline geldi. Şimdi ise 17 yaşındaki Franco Mastantuono, Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında yer alıyor ve kısa süre içinde yüksek bir bonservis bedeliyle transfer olması bekleniyor.

2024 yılı boyunca adı Real Madrid ile anılan Mastantuono'nun, Los Blancos ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı, hatta kulübün bu transfer için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak, Real Madrid’in River Plate’in belirlediği 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemek istememesi nedeniyle transferden vazgeçtiği bildirildi.

Atletico 28 milyonu gözden çıkardı

Mastantuono’nun 18 yaşına gireceği ağustos ayında Avrupa’ya transferi daha kolay hale gelecek. İspanyol basınından Doble Amarilla'ya göre Atletico Madrid gözlemcileri, genç yeteneği izlemek üzere geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Rosario Central karşılaşması için Buenos Aires’e gitti. River Plate ile 2-2 berabere biten maçta 90 dakika sahada kalan Mastantuono’nun performansı beğeni topladı.

Atletico Madrid’in bu yaz Angel Correa ile yollarını ayırma ihtimali ve Antoine Griezmann’ın da geleceğinin belirsizliği nedeniyle kulübün Mastantuono için yaklaşık 28 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtiliyor. Atletico, kadrosunda bulunan Arjantinli oyuncuların ve teknik direktör Diego Simeone'nin varlığının Mastantuono'yu ikna edebileceğini düşünüyor.

Manchester City takibini sürdürüyor

Öte yandan Arjantin kaynaklı DSports’a dayandırılan Sport haberine göre, Manchester City de Mastantuono ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. River Plate'in genç yıldızı, hem La Liga hem de Premier Lig devlerinin geleceğe dönük planlarında önemli bir yer tutuyor.

Atletico Madrid, Julian Alvarez’i uzun vadeli hücum hattının merkezine yerleştirmek istiyor. Ancak Antoine Griezmann’ın ilerleyen yaşı ve Rodrigo De Paul’ün otuzlu yaşlarına girmesiyle birlikte kulüp, yaratıcı orta saha hattını yeniden yapılandırma arayışında. Mastantuono’nun bu yaz transfer edilmesi halinde, Arjantinli yıldız Griezmann’dan öğrenecek vakte de sahip olacak.